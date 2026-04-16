Πρόστιμο στην ΑΕΛ Novibet

Με πρόστιμο τιμώρησε το πειθαρχικό όργανο της Super League την ΑΕΛ Novibet για το ματς με τον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΛ Novibet κλήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της Λάρισας κόντρα στον Παναιτωλικό, για τη 2η αγωνιστική των playouts και τιμωρήθηκε με πρόστιμο χιλίων ευρώ, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα το πειθαρχικό όργανο της λίγκας.

Αναλυτικά:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ».