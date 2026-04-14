Φεύγει από την Μπόρνμουθ το καλοκαίρι ο Ιραόλα, φαβορί για την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Επιστροφή στην Ισπανία για τον Άντονι Ιραόλα, με Μέσα του εξωτερικού να αναφέρουν πως ο Ισπανός τεχνικός θα αναλάβει την Αθλέτικ Μπιλμπάο το καλοκαίρι, όταν και τελειώνει το συμβόλαιό του με τη Μπόρνμουθ.

Παρελθόν από τον πάγκο της Μπόρνμουθ θα αποτελέσει μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Άντονι Ιραόλα, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Όπως αναφέρει το BBC, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους δεν καρποφόρησαν και ο Ισπανός τεχνικός θα αποχωρήσει από τα "κεράσια" μετά από τρία χρόνια.

Ο 43χρονος Βάσκος προπονητής φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλετικ Μπιλμπάο. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποχωρήσει από το "Σαν Μαμές" το καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας την τρίτη θητεία του στην ηγεσία των "λιονταριών".