Η Τότεναμ ηττήθηκε 1-0 από την Σάντερλαντ και βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού 6 αγωνιστικές πριν το φινάλε.

«Έτοιμη» να γράψει μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της μοιάζει η Τότεναμ, η οποία στο ντεμπούτο του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι στον πάγκο ηττήθηκε εκτός έδρας από την Σάντερλαντ (1-0) και βρίσκεται στη 18η θέση και το -2 από την παραμονή. Απποχώρησε με δάκρυα στα μάτια ο Ρομέρο και υπάρχουν φόβοι ότι θα χάσει το Mundial.

Οι γηπεδούχοι δεν ήταν καλύτεροι, όμως άνοιξαν το σκορ στο 61’ με προσπάθεια του Μουκιέλε, που κόντραρε στον Φαν Ντε Φεν και άλλαξε πορεία. Αν οι Spurs δεν καταφέρουν να γυρίσουν την εις βάρος τους κατάσταση και τελικά υποβιβαστούν, θα βρεθούν στη 2η κατηγορία για πρώτη φορά από τη σεζόν 1977-78 όταν και λεγόταν Division2.

Αύξησε τη διαφορά από την Τότεναμ η Νότιγχαμ Φόρεστ και είναι μαζί με την Γουέστ Χαμ στους 32 βαθμούς έπειτα από το 1-1 με την Άστον Βίλα στο City Ground. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 23’ με αυτογκόλ του Μουρίγιο, γλυτωσαν στη συνέχεια με το δοκάρι του Ρότζερς και στο 38’ ισοφάρισαν με συρτό σουτ του Γουίλιαμς. Στη συνέχεια οι δύο keeper ήταν πρωταγωνιστές και το σκορ δεν άλλαξε.

Η Νιούκαστλ πίστεψε ότι θα φύγει με νίκη από το Selhurst Park καθώς ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 80’ με το γκολ του Οσούλα (43’) όμως ο Ματετά ισοφάρισε και στο 94’ με πέναλτι χάρισε τη νίκη με 2-1 στην Κρίσταλ Πάλας.