Ούτε έξω πάμε καλά

Για μια ακόμη φορά η ελληνική διαιτησία δεν θα εκπροσωπηθεί σε Μουντιάλ. Ούτε καν ως varίστας μπόρεσε να μπει στη λίστα ο Αγγελος Ευαγγέλου. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Το γεγονός ότι κοντεύει δεκαετία που το ελληνικό ποδόσφαιρο αναγκάζεται να φέρνει ξένους διαιτητές, δημιουργεί τις χειρότερες συνθήκες για τη διεθνή εξέλιξη των Ελλήνων. Όταν δεν τους εμπιστευόμαστε στο δικό μας πρωτάθλημα, πως μπορούν να τους εμπιστευτούν οι υπερεθνικοί σε παγκόσμια ή ευρωπαϊκά πρωταθλήματα;

Χωρίς παραγωγικό μοντέλο και με κλειστές τις πόρτες στους νέους ρέφερι έχει εμφανιστεί μια άνευ προηγουμένου ανομβρία που απλώς κάθε φορά μεταβάλει το αδιέξοδο. Τα σεμινάρια της ΚΕΔ γίνονται απλώς για να γίνουν και οι σχολές διαιτησίας ουσιαστικά έχουν καταργηθεί.

Ο εκάστοτε ξένος αρχιδιαιτητής ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τη βιτρίνα, καθώς απ’ αυτήν κρίνεται. Αν θα μείνει στη θέση του ο κάθε Λανουά εξαρτάται από τα σφυρίγματα κυρίως προς τους Big 4 και φυσικά όχι από την παραγωγή νέων διαιτητών. Μοιραία οι ξένοι της ΚΕΔ επιλέγουν να γίνονται αρεστοί, διαπιστώνοντας ότι κανείς στη χώρα μας δεν ασχολείται με το βάθος του ρόστερ.

Η βαθιά κρίση της ελληνικής διαιτησίας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η θεσμική της εκπροσώπηση στην ΕΠΟ είναι ανύπαρκτη την τελευταία δεκαπενταετία. Η Ενωση Διαιτητών μοιάζει απολύτως περιθωριοποιημένη και φιλοξενεί στις τάξεις της μόνο βετεράνους. Παρότι ειπώθηκε σε όλους τους τόνους να ενταχθούν στο συνδικαλιστικό όργανο και οι εν ενεργεία ρέφερι, ο αθλητικός νόμος μένει στα επίπεδα του 1999.

Η ΕΠΟ προσπάθησε μέσα από μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία να παράξει νέους διαιτητές. Δεν τα κατάφερε. Λειτουργεί απωθητικά η αδυναμία εξέλιξης, καθώς όλοι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει ότι όσο καλός ρέφερι και να είσαι, θα έρθει ο ξένος και θα σου πάρει τα ντέρμπι. Αρα η εξέλιξη στο εσωτερικό της χώρας είναι αδύνατη. Κι όταν δεν μπορείς να φτιάξεις το σπίτι σου, είναι βέβαιο ότι ποτέ δεν θα σε εμπιστευτούν να αρχίσεις να φτιάχνεις ξένα σπίτια.

Η λύση είναι μονόδρομος: ΕΠΟ, Λίγκα και διαιτητές να καθίσουν σ’ ένα τραπέζι και να κάνουν αυτό που γίνεται στην Αγγλία: Συνεργασία σε όλα τα επίπεδα ώστε να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα απεμπλοκής από τους ξένους διαιτητές.