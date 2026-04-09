«Ενδιαφέρεται για τον Χιουζ της Χαλ ο Παναθηναϊκός» (pic)

Δημοσίευμα από το εξωτερικό υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τους Τσάρλι Χιουζ της Χαλ ενόψει του καλοκαιριού.

Οι φήμες ενόψει του καλοκαιριού έχουν ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός συνδέεται με τον Τσάρλι Χιουζ, 22χρονο Άγγλο αμυντικό της Χαφ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο αγγλικός σύλλογος αναμένεται να προχωρήσει σε πωλήσεις παικτών αν δεν πάρει την άνοδο στην Premier League και το «Τριφύλλι» παρακολουθεί με ενδιαφέρον, λόγω και των σχέσεων ανάμεσα σε Αλαφούζο και Ατζούν.

Ο Χιουζ αγωνίζεται στην Χαλ από το 2024 και την φετινή σεζόν μετράει 36 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ είναι και 3 φορές διεθνής με την Κ20 της Αγγλίας. Όσον αφορά την χρηματιστηριακή του αξία, αυτή ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ αυτή την στιγμή.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Τσάρλι Χιουζ, ένας 22χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός της Χαλ Σίτι, ξεχωρίζει για τη σημαντική του εξέλιξη, συνδυάζοντας δύναμη με καλή αντίληψη του παιχνιδιού. Καθώς η ομάδα του διεκδικεί την άνοδο από την Championship στην Premier League, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν πωλήσεις βασικών παικτών σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου. Σύμφωνα με φήμες, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στις ομάδες που ενδέχεται να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή τους, πιθανώς λόγω της σχέσης ανάμεσα στον Αλαφούζο και τον Ατσούν.

Ο Χιουζ παρουσιάζεται ως ένας παίκτης που ξεχωρίζει και μπορεί να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από συλλόγους εκτός Αγγλίας. Εντάχθηκε στη Χαλ Σίτι τον Αύγουστο του 2024 και το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028. Τη σεζόν 2025/2026 στην Championship μετρά 36 συμμετοχές, με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει καταγράψει και τρεις συμμετοχές με την Εθνική Αγγλίας U20. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 8 εκατομμύρια ευρώ».