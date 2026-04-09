Ο… do or die ΠΑΟΚ, ο Ράζβαν και η απώλεια του εμβληματικού Μιρτσέα

Είναι απόλυτα κατανοητή η δημιουργία κλίματος απογοήτευσης μετά την απώλεια δυο βαθμών στην πρεμιέρα των play off, ειδικά όταν η πίεση για το αποτέλεσμα ήταν στα ύψη για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, αν υπάρχει μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι το DNA της είναι φτιαγμένο για τα δύσκολα και τις ανατροπές, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ. Γράφει ο Κ.Βασιλόπουλος.

Λογικά προέκυψε το ερώτημα, αν παραμένει ο Δικέφαλος, «ζωντανός» στο κυνήγι του τίτλο, με δεδομένες τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν στον βαθμολογικό πίνακα, από τη νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ στον Πειραιά.

Εχουμε λοιπόν και λέμε… Τα play off του πρωταθλήματος, δεν είναι ένας αγώνας σπριντ. Είναι ένας μικρός μαραθώνιος. Η πρώτη αγωνιστική ήταν μόνο η αρχή ενός μίνι πρωταθλήματος 6 αγωνιστικών. Με τόσα ντέρμπι "φωτιά" να απομένουν, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όλοι οι διεκδικητές θα έχουν απώλειες. Το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει τους βαθμούς που έχασε απευθείας από τους ανταγωνιστές του στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει δείξει επανειλημμένα ότι αποδίδει καλύτερα όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η ομάδα διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για να ανταποκριθεί με επιτυχία ένα ποδοσφαιρικό γκρουπ σε δύσκολες καταστάσεις.

Ξέρει να διαχειρίζεται την πίεση και να βγάζει αντίδραση μετά από αρνητικά αποτελέσματα. Ο βασικός κορμός της ομάδας παίζει μαζί καιρό, κάτι που σε περιόδους δύσκολες – όπως αυτή που διανύει ο ΠΑΟΚ- μετράει περισσότερο από το ατομικό ταλέντο.

Σε ένα τόσο πυκνό πρόγραμμα, με δεδομένο πως θα επιστρέψουν υγιείς όσοι έμεναν στα πίτς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα (Ζίβκοβιτς, Κένι, Μειτέ), ο ΠΑΟΚ διαθέτει το βάθος για να φρεσκάρει την ενδεκάδα του χωρίς να χάνει σε ποιότητα. Η επιστροφή τραυματιών ή η άνοδος της φόρμας συγκεκριμένων παικτών-κλειδιών την κατάλληλη στιγμή μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε μια εβδομάδα.

Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται στις αρχές Απριλίου, αλλά στα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι ξέρει τον δρόμο για την κορυφή, ακόμα και όταν βρεθεί στη "σκιά" των αντιπάλων του. Η απώλεια της 1ης αγωνιστικής είναι απλώς ένα καμπανάκι αφύπνισης, όχι το τέλος του δρόμου

Η ιστορία έχει δείξει ότι στα play off, οι ανατροπές είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, και ο ΠΑΟΚ έχει τον χαρακτήρα να το επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά.

Σε συνέχεια των απωλειών που βιώνει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι που τον αποτελούν, από το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, έφτασε στην Ελλάδα, η είδηση για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ένας εμβληματικός προπονητής για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με παγκόσμια αναγνώριση.

Η απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου (επιτρέψετε μου να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον προπονητή του ΠΑΟΚ και τους οικείους του) είναι αναμφίβολα μια στιγμή "σεισμός" για τον Ράζβαν, καθώς η σχέση τους ξεπερνούσε τα όρια πατέρα και γιου. Hταν μια σχέση μέντορα και μαθητή, μια διαρκής πηγή έμπνευσης και ποδοσφαιρικής σοφίας.

Αν κρίνουμε από τον χαρακτήρα και την πορεία του Ράζβαν Λουτσέσκου μέχρι τώρα, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που δείχνουν πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Για τον Ράζβαν, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς δουλειά, είναι ο τρόπος που συνδεόταν με τον πατέρα του. Είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσει αυτή την απώλεια ως εσωτερική δύναμη για να τιμήσει το όνομα και τη φιλοσοφία του Μιρτσέα, προσπαθώντας να φτάσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα επιτυχίας.

Ο Λουτσέσκου έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που "τρέφεται" από τις δυσκολίες και την πίεση. Έχει αναπτύξει έναν πολύ ισχυρό αμυντικό μηχανισμό απέναντι στην κριτική και τις αντιξοότητες, κάτι που θα τον βοηθήσει να βρει τις ισορροπίες του, ακόμα και αν χρειαστεί χρόνος.

Παράλληλα, η ομάδα και η διοίκηση του ΠΑΟΚ λειτουργούν γι' αυτόν σαν μια δεύτερη οικογένεια. Η στήριξη που λαμβάνει από τον Ιβάν Σαββίδη, από τον κόσμο και τους συνεργάτες του στη Θεσσαλονίκη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογική του ανάκαμψη. Το γήπεδο και η καθημερινή προπόνηση είναι συχνά το καλύτερο "καταφύγιο" για ανθρώπους με τέτοιο πάθος.

Ο Ράζβαν είναι επαγγελματίας υψηλού επιπέδου. Παρόλο που το κενό είναι τεράστιο, η ιστορία δείχνει ότι τέτοιου είδους προσωπικότητες βρίσκουν τον τρόπο να μετατρέπουν τον πόνο σε δημιουργική ενέργεια. Θα "συνέλθει", αλλά η προσέγγισή του στο παιχνίδι ίσως αποκτήσει μια ακόμα πιο συναισθηματική και βαθιά χροιά.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια σε μια τόσο τραγική χρονιά για τον ΠΑΟΚ.