ΑΕΚ: Και τώρα η Ράγιο Βαγιεκάνο - «Πετάει» για Μαδρίτη το απόγευμα

Το ματς με τη Ράγιο σκέφτονται πλέον στην ΑΕΚ, με την ομάδα να φεύγει το απόγευμα για τη Μαδρίτη.

Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» της ΑΕΚ στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού έχουν κοπάσει από χθες για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και η προσοχή όλων είναι στραμμένη στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Τη Μ. Πέμπτη (9/4, 19:45) η Ένωση αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να κάνουν την ευρωπαϊκή υπέρβαση και θα τα δώσουν όλα για το πρώτο βήμα της πρόκρισης στον αγώνα του Βαγιέκας.

Η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει σήμερα το απόγευμα για τη Μαδρίτη, έχοντας αλλάξει το σύνηθες πλάνο του για τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η σκέψη του Σέρβου τεχνικού έχει να κάνει με τη διαχείριση της κόπωσης των ποδοσφαιριστών του και αποφάσισε να μεταβεί η ομάδα δύο μέρες πριν στην ισπανική πρωτεύουσα και εκεί θα κάνει αύριο και την τελευταία της προπόνηση.

