Σε ένα ματς με μετρημένες καλές στιγμές, η… μπίλια κάθισε στην Νάπολι, η οποία επικράτησε 1-0 της Μίλαν και την προσπέρασε στη βαθμολογία.

Η Μίλαν είχε στόχο να παραμείνει στο -6 από την Ίντερ, όμως δεν τα κατάφερε στο Diego Maradona. Στο «κάστρο» της, η Νάπολι αποδείχθηκε πολύ σκληρή για ακόμα μια φορά και με 1-0 τελείωσε τα όποια όνειρα των Rossoneri, ενώ ανέβηκε εκείνη στη 2η θέση και το -7 από την κορυφή.

Το ματς είχε ελάχιστες καλές στιγμές με τις ομάδες να επιλέγουν να μείνουν συμπαγείς στην αρχή και να ρισκάρουν στο τέλος. Στο 13’ η κεφαλιά του Πάβλοβιτς πέρασε έξω για τους φιλοξενούμενους και στο 23’ στην πρώτη καλή στιγμή της Νάπολι, ο Σπινατσόλα απέφυγε τον Φοφανά αλλά το πλασέ του πέρασε έξω από το παραθυράκι. Στο 35’ είχε την κορυφαία στιγμής της η Μίλαν στην κόντρα αλλά το αριστερό του Ενκουνκού έφυγε δίπλα από το παραθυράκι του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Στην επανάληψη τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα για τους ουδέτερους και την Μίλαν. Στο 53’ το τρομερό αριστερό του Τζόβανε απέκρουσε ο Μενιάν και στο 79’ ήρθε το μοναδικό γκολ όταν ο Ολιβέρα έκανε τη σέντρα από αριστερά, η άμυνα δεν απομάκρυνε καλά και από το δεύτερο δοκάρι ο Πολιτάνο, που μόλις είχε μπει στο ματς, διαμόρφωσε το τελικό 1-0.