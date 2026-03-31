Η Γερμανία αποκατέστησε την... τάξη, όμως η Ελλάδα παρά την ήττα (0-2), παραμένει... ζωντανή για την πρόκριση στο επόμενο EURO U21.

Η απόλυτη Εθνική Ελπίδων φιλοξένησε την πανίσχυρη Γερμανία, σε έναν αγώνα qualification point, με τη «Γαλανόλευκη» να τεστάρει τις δυνάμεις της ενόψει του EURO U21.

Δίχως εκπλήξεις η 11άδα του Ταουσιάνη και με... ενισχύσεις του Κοντούρη στα χαφ, με τους Κωστούλα-Καλοσκάμη στα φτερά και τον καυτό Κούτσια στην κορυφή της επίθεσης.

Eκτός 11άδας και αποστολής της Ελλάδας έμεινε ο Δημήτρης Χατσίδης την ύστατη στιγμή, με τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ να αισθάνεται ενοχλήσεις, χωρίς όμως να εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του.

Οι Γερμανοί μπήκαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και μετουσίωσαν την κυριαρχία τους σε γκολ. Στο 10ο λεπτό ο Κάντε απείλησε με σουτ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Ελ Μάλα με δυνατό σουτ έπειτα από κόρνερ «έγραψε» το 0-1.

Ένα γκολ που... ξύπνησε την Ελλάδα, η οποία από εκεί και πέρα απειλούσε συνεχώς. Το πρώτο 20λεπτο ολοκληρώθηκε με τις ευκαιρίες των Καλογερόπουλου-Κούτσια, ενώ «σκυτάλη» στις ευκαιρίες πήραν οι Αλμύρας-Φίλων. Όλες δίχως αποτέλεσμα, όμως η «Γαλανόλευκη» έδειχνε σφυγμό, με το 0-1 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Η επανάληψη ξεκίνησε με ένα σουτ του Κωστούλα να περνάει ψηλά, με την Ελλάδα να πιέζεται ασφυκτικά τα επόμενα λεπτά. Ο τρομερός Νίκος Μπότης κράτησε τρις την Εθνική «όρθια» στις τεράστιες ευκαιρίες των Ελ Μάλα-Μπίσχοφ, με το 0-1 να παραμένει όπως και οι «γαλανόλευκες» ελπίδες.

Στο 73' όμως, η Γερμανία πέτυχε και δεύτερο τέρμα, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κάντε έπιασε την κεφαλιά κι έκανε το 0-2, ενώ εννιά λεπτά αργότερα η Ελλάδα έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο παιχνίδι, όταν ο Ράλλης έκανε το πλασέ μέσα από την περιοχή, ο Μπακάους με μεγάλη απόκρουση κράτησε το «μηδέν».

Τελικό 0-2 με ένα... αχ να μένει για την Ελλάδα, η οποία όμως δεν έχει χάσει απολύτως τίποτα. Στους 18 βαθμούς πλέον οι δύο ομάδες μετά από 7 αγωνιστικές, με τη Γερμανία να έχει την ισοβαθμία και τρεις αγωνιστικές να απομένουν.

Σε περίπτωση που η «Γαλανόλευκη» κάνει το 3/3 απέναντι σε Λετονία, Γεωργία και Βόρεια Ιρλανδία, θα είναι η καλύτερη 2η και θα πάρει απευθείας την πρόκριση στο ερχόμενο U21.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα Κ21: Μπότης, Φίλων(70΄Κ. Κωστούλας), Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Αλμύρας(70΄Μπρέγκου), Γκούμας, Κοντούρης(79' Ράλλης), Κούτσιας(56' Τσαντίλας), Κωστούλας, Καλοσκάμης

Γερμανία Κ21: Μπάκχαους, Γκέχτερ(43΄Μοργκάλα), Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ(74' Ρότε), Κομούρ, Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Καντέ(87΄Πεϊτσίνοβιτς), Ελ Μάλα(74' Ιμπραίμοβιτς), Τρεσόλντι(87' Βάιπερ)