Χωρίς Μαυροπάνο και Κοντούρη στην Βουδαπέστη η Εθνική - Αμφίβολος και ο Ρότα

Με δύο απουσίες και έναν αμφίβολο θα ταξιδέψει η Εθνική μας ομάδα στην Βουδαπέστη για την φιλική αναμέτρηση με την Ουγγαρία την προσεχή Τρίτη (31/3, 20:00).

Η Εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Παραγουάη στο Φάληρο με 0-1, στρέφει την προσοχή της στην δεύτερη φιλική αναμέτρηση που θα δώσει απέναντι στην Ουγγαρία εκτός έδρας (31/3, 20:00).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει μαζί του στην αποστολή για Βουδαπέστη τον Ντίνο Μαυροπάνο, μετά το χθεσινό χτύπημα στο κεφάλι και τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, καθώς αποφασίστηκε να μείνει στην Ελλάδα.

Ο Σωτήρης Κοντούρης θα κάνει και σήμερα προπόνηση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και αύριο (29/3) θα ενσωματωθεί με την Εθνική Ελπίδων για το κρίσιμο ματς με την Γερμανία.

Ο Λάζατος Ρότα από πλευράς του, έχει κάποιες μικρές ενοχλήσεις από το χθεσινό πάτημα και θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση του στην απογευματινή προπόνηση (18:00, Ρέντη), αν και σε πρώτη φάση δεν δείχνει κάτι σοβαρό.