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Παπαθεοδώρου: «Νέα δεδομένα στο ματς του ΟΑΚΑ, νέες εκτιμήσεις και για το… ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.
Παπαθεοδώρου: «Νέα δεδομένα στο ματς του ΟΑΚΑ, νέες εκτιμήσεις και για το… ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ» (vid)