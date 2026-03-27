Ολυμπιακός: Φουλάρει για ΑΕΚ ο Έσε

Ο Σαντιάγκο Έσε αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης στην αρχή της εβδομάδας.

Ρυθμούς ανεβάζει στην προπόνησή του ο Σαντιάγκο Έσε, με στόχο να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της πρεμιέρας των πλέι οφ του Ολυμπιακού, με την ΑΕΚ στο Φάληρο. Ο Αργεντινός άσος δεν έχει μπει ακόμα στις ομαδικές προπονήσεις, αντιμετωπίζοντας μια θλάση από τις 8 Μαρτίου, αλλά ανεβάζει ρυθμούς και από την αρχή της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να προπονηθεί κανονικά.

Εξάλλου μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει δώσει ρεπό στους παίκτες του. Δεν αποκλείεται να τους δώσει και τη Δευτέρα για να ξεκουραστούν και από την Τρίτη οι παίκτες του Ολυμπιακού να μπουν σε ρυθμούς προετοιμασίας ενόψει ΑΕΚ. Έτσι, ο Έσε θα έχει αρκετές προπονήσεις στα πόδια του για να μπορέσει να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα των πλέι οφ.

