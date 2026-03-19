Η κριτική της ΑΕΚ: Κάκιστη εικόνα, ελάχιστοι οι διασωθέντες

Το SDNA αξιολογεί την εικόνα των παικτών της ΑΕΚ μετά την ήττα (0-2) από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στρακόσα 6

Στο πρώτο γκολ δεν έχει ευθύνη καθώς η μπάλα κοντράρει και αλλάζει πορεία πριν καταλήξει στα δίχτυα, στο δεύτερο ωστόσο θα μπορούσε να βγάλει μια διαφορετική αντίδραση. Μετά από καιρό και ο Στρακόσα σε κακό βράδυ.

Ρότα 5

Είχε πολλά προβλήματα με τον Νιέτο από την πλευρά του. Δημιουργήθηκαν ρήγματα και ο Ρότα δεν έβγαλε τη συνέπεια άλλων αγώνων. Έχει τεράστια ευθύνη στο δεύτερο γκολ.

Μουκουντί 6

Δεν βρέθηκε σε καλή μέρα ούτε ο Μουκουντί. Υπήρχαν αστάθειες στην καρδιά της άμυνας και προέκυψαν σοβαρά ζητήματα. Ήταν γενικό το πρόβλημα αλλά και ο Μουκουντί πιο συγκεκριμένα δεν μπόρεσε να παρέχει ασφάλεια.

Ρέλβας 5

Έχει την μεγαλύτερη ευθύνη στο πρώτο γκολ καθώς δεν τραβιέται να βγάλει οφ-σάιντ τον Ιοσίφοφ και τον κρατά στο παιχνίδι. Γενικίτερα και ο Πορτογάλος αντιμετώπισε ζητήματα στα μαρκαρίσματα του ενώ δεν είχε την κατάλληλη ηρεμία και με την μπάλα στα πόδια.

Πήλιος 6

Τρώει στην πλάτη την μπαλιά στο πρώτο γκολ αλλά με την κίνηση του βγάζει οφ-σάιντ τον Ιοσίφοφ, τον οποίο εν τελεί, κρατά στο παιχνίδι ο Ρέλβας με την κακή τοποθέτηση του. Επομένως, η ευθύνη στο 0-1 βαραίνει τον Πορτογάλο που δεν τραβήχτηκε εγκαίρως. Πάντως και ο Πήλιος συνολικά κινήθηκε σε ρηχά νερά.

Πινέδα 7

Αν διασώθηκε κάποιος από το ναυάγιο, ήταν αυτός. Ήταν ο μόνος που το πάλεψε στο πρώτο μέρος την ώρα που οι υπόλοιποι συμπαίκτες του ήταν εκτός ματς. Ο Μεξικανός έδωσε μάχες, έβγαλε προσωπικότητα, κουβάλησε μπάλα. Φυσικά ήταν ότι πιο θετικό είχε να παρουσιάσει η ΑΕΚ και στην επανάληψη.

Μαρίν 6

Σε κακό βράδυ ο Ρουμάνος δεν του πήγε καθόλου το παιχνίδι. Έμοιαζε βαρύς στον άξονα χωρίς γρήγορες αντιδράσεις. Ανασταλτικά υστέρησε χάνοντας τα μαρκαρίσματα ενώ και δημιουργικά έμεινε χαμηλά.

Γκατσίνοβιτς 5

Φάνηκε ελάχιστα και ήταν αρνητικός εν αντιθέσει με το πολύ καλό του παιχνίδι στην Σλοβενία. Έπαιξε δεξιά, είχε κάποιες κινήσεις που όμως έμειναν στην μέση.

Κουτέσα 5

Πήρε φανέλα βασικού μετά από καιρό αλλά δεν δικαίωσε τον προπονητή του. Αν εξαιρέσουμε μια δυο κινήσει από αριστερά δεν φάνηκε. Επίσης στο ξεκίνημα είχε μια τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό.

Κοϊτά 7

Μαζί με τον Πινέδα, ότι πιο κινητικό παρουσίασε σήμερα η ΑΕΚ. Με την ταχύτητα του και τη διάθεση του δημιούργησε προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα ωστόσο είχε πολλές προσπάθειες ημιτελείς. Παρ’ όλα αυτά στο σύνολο του αγώνα είχε μια θετική παρουσία.

Γιόβιτς 6

Δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Έπαιξε μετά από καιρό χωρίς παίκτη στο πλάι του καθώς ο Βάργκα έμεινε στον πάγκο και πίσω του κινούνταν ο Κοϊτά. Η διάταξη δεν λειτούργησε όπως δεν λειτούργησαν και πολλά αλλά. Είχε μια δυο καλές στιγμές που δεν τελείωσε τις φάσεις σωστά.

Οι αλλαγές

Μάνταλος 7

Με την είσοδο του άπλωσε κάπως καλύτερα το παιχνίδι της ΑΕΚ και μάζεψε κάπως το… χάλι που υπήρξε. Η ομάδα κράτησε καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια την μπάλα στα πόδια της και ανέβασε κάπως την δημιουργία της. Θετική η παρουσία του.

Ελίασον 6

Έδωσε μια κίνηση και μια φρεσκάδα από δεξιά, δημιούργησε κάποια ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα όμως οι τελικές του αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια δεν ήταν καλές.