Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει Ρεάλ Μπέτις ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις, με προπόνηση στο «Λα Καρτούχα». Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν στο γήπεδο που θα διεξαχθεί η αυριανή αναμέτρηση την τελευταία τους προπόνηση πριν την κρίσιμη ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις, με τον Χουάνκαρ μάλιστα να δίνει το «παρών».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τελειώματα και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ οι Ντέσερς - Κυριόπουλος έκαναν ατομικό και ο Πάλμερ-Μπράουν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «La Cartuja de Sevilla», ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την Ρεάλ Μπέτις, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του UEFA Europa League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν».