Ευχάριστη έκπληξη στην προπόνηση του Παναθηναϊκού: Παρών ο Χουάνκαρ

Μια όμορφη έκπληξη έλαβε χώρα στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Σεβίλλη, με τον Χουάνκαρ να δίνει το «παρών». Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο Ισπανός μπακ αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό και δέθηκε αρκετά με την ομάδα και τον κόσμο, ενώ δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα να εκφράζει την αγάπη του για τον σύλλογο.

Ο Χουάνκαρ λοιπόν βρέθηκε στο «Λα Καρτούχα» και μίλησε με πρώην συμπαίκτες του, με τους φροντιστές αλλά και με το προπονητικό επιτελείο, το οποίο άλλωστε κατάγεται από την χώρα του.

Αδιαμφισβήτητα μια όμορφη στιγμή, που δείχνει ότι το «Τριφύλλι» έχει κερδίσει έναν παντοτινό υποστηρικτή στο πρόσωπο του συγκεκριμένου παίκτη.