Ποιοι όπλισαν τα χέρια με μαχαίρια και τέτοιο μίσος;

Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς έχει γίνει «κέντρο» σοβαρών σκηνικών οπαδικής βίας τα τελευταία χρόνια, επειδή κάποιοι θέλησαν να μετατρέψουν μια δολοφονία σε επικίνδυνη γενίκευση για ανούσια ηθικά πλεονεκτήματα.

Υποκρισία. Κροκοδείλια δάκρυα. Συνηθισμένη κατάσταση σε κάθε δολοφονία νέου ανθρώπου για οπαδικούς λόγους. Τελευταίο τραγικό θύμα, ο μόλις 20 χρόνων Κλεομένης. Οπαδός του ΠΑΟΚ που του αφαιρέθηκε η ζωή από οπαδό του Άρη.

Μέρες τώρα, επικρατεί… μούδιασμα. Άνθρωποι που ψάχνουν εναγωνίως να βρουν λεπτομέρεια που θα «αθωώνει» τον δράστη. Θα αφαιρεί την ταυτότητα της οπαδικής βίας από το έγκλημα. Για ποιο λόγο; Τι θα εξυπηρετήσει αυτό, ειδικά απ’ τη στιγμή που δεν τίθεται τέτοιο θέμα; Κανείς στην πραγματικότητα δε σέβεται το δράμα της οικογένειας;

Ίσως να πρόκειται απλά για ενοχικά σύνδρομα. Μιας κατάστασης που εδώ και πολλά χρόνια άφησαν να «κοχλάζει». Μετατρέποντας την οπαδική Θεσσαλονίκη σε… πυριτιδαποθήκη. «Χρεώνοντας» και «καταδικάζοντας» εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Για να αισθάνονται πως υπάρχει ένα ηθικό πλεονέκτημα. Ήταν βέβαιο πως αυτό θα «όπλιζε» μυαλά και χέρια που δεν είχαν την ικανότητα να αντιληφθούν την πραγματικότητα.

Ο φόνος του Άλκη Καμπανού, οπαδού του Άρη που του αφαιρέθηκε η ζωή τόσο βίαια, στάθηκε δυστυχώς η αφορμή. Από τότε «χτίστηκε» πάνω στο τραγικό γεγονός μιας δολοφονίας, ένα αφήγημα που αδίκησε υπέρμετρα και επικίνδυνα το σύνολο του ΠΑΟΚ.

Μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας, υπήρχε η αίσθηση πως δεν καταδίκαζαν τους θύτες, αλλά το σύνολο των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αντί να τιμούν την μνήμη του νεαρού Άλκη που δυστυχώς δεν είναι ανάμεσά μας, προτιμούσαν να βρίζουν τον ΠΑΟΚ. Σα να «δείχνουν» τους υπεύθυνους. Έμεινε μια θλιβερή «ρετσινιά» στους τόσους φίλους του ΠΑΟΚ. Λες και ήταν όλοι τους «φονιάδες».

Μια κατάσταση που δεν μαζεύτηκε από κανέναν. Προς τιμήν τους οι τραγικοί γονείς του Άλκη Καμπανού, κατέβαλαν πολλές προσπάθειες για να σταματήσει αυτή η παράνοια. Ήταν μαθηματικά βέβαιο πως θα οδηγήσει σε νέα τραγωδία. Κανείς υπεύθυνος, δεν μπήκε στον κόπο να σβήσει τη «φωτιά» που όλοι ήξεραν πως σιγοκαίει.

«Φονιάδες» οι ΠΑΟΚτσήδες. Ο ίδιος ο οργανισμός του Δικέφαλου, ακούγονταν γνώμες πως ελέγχει τα πάντα, ακόμη και στη δίκη. Υπονοούμενα που δηλητηρίαζαν ψυχές. Για να εξυπηρετηθεί ένα αφήγημα για κάποιο αστείο ηθικό πλεονέκτημα. Πάνω από το πτώμα ενός νέου ανθρώπου.

Η πόλη έγινε επικίνδυνη. Και δυστυχώς πριν μερικές μέρες κατεβάσαμε το κεφάλι ξανά. Κυρίως όμως, το κατέβασαν όσοι ευθύνονται για τη δημιουργία αυτής της ατμόσφαιρας. Εκείνοι που έσπειραν το επικίνδυνο ζιζάνιο και τώρα πρέπει να εξηγήσουν σε μια μάνα και σε έναν πατέρα, γιατί τους στερήθηκε ο γιός τους. Στα 20 του χρόνια. Γιατί τους έσβησαν τα όνειρα.

Ακόμη και τώρα, ντρέπονται να πουν την αλήθεια. Γιατί έγινε το φονικό. Ποιος ήταν ο δολοφόνος. Τι ομάδα υποστήριζε. Γεγονότα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να οδηγούν κανέναν στο συμπέρασμα πως ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης είναι ο υπεύθυνος της δολοφονίας.

Θα μένει όμως αυτό το γιατί. «Χτίστηκε» ολόκληρη προπαγάνδα πάνω στο αντίθετο, για να «καταδικαστεί» ο ΠΑΟΚ και όποιος τον αγαπούσε. Μια προσπάθεια που δεν ήταν απλά βρώμικη, αλλά και άκρως επικίνδυνη. Η ζωή που αφαιρέθηκε από τον 20χρονο Κλεομένη, είναι το τίμημα αυτής της αλήτικης προπαγάνδας των τελευταίων ετών. Από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα, απ’ τον οπαδισμό και την αγάπη ενός συλλόγου.

Φτάσαμε στο σημείο από το μίσος που ξεχείλιζαν κάποιοι να βγει ένας influencer της κακιάς ώρας που σήμερα πουλάει αντικειμενικότητα κάνοντας εκπομπές να κατηγορήσει για τη δολοφονία του Άλκη το SDNA. Γιατί; Αδιανόητο. Όσο ελαφρύς κι αν είσαι, πως μπορείς να πεις τέτοια αθλιότητα χωρίς να σκέφτεσαι; Ήταν όμως ο φθηνός λαϊκισμός. Αυτό ήθελε να πουλήσει. Πήρε 300 λάικ κι έκανε τη δουλειά του.

Και ορίστε που οδηγηθήκαμε. Το παιδί που τότε σήκωνε πανό στο σχολείο του «ποτέ ξανά» για τον Άλκη, να είναι το επόμενο θύμα. Ποιοι όπλισαν τα χέρια με μαχαίρια και τέτοιο μίσος;

Τώρα, πρέπει όλοι να βρουν τον τρόπο να ηρεμήσουν την κατάσταση. Διότι κανείς δεν είναι χαζός. «Στοχοποιήθηκαν» εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και μαζί τους ένας σύλλογος 100 ετών. Για την εγκληματική πράξη μερικών. Αυτοί θρηνούν και συγχρόνως εξοργίζονται. Η «φωτιά» πρέπει να σβήσει.

Μαζί με τους φονιάδες, δεν θα ήταν κακό να λογοδοτήσουν και οι δημιουργοί επικίνδυνων λογικών. Το απαιτεί το αίμα των νέων ανθρώπων. Του Άλκη, του Κλεομένη και μακάρι να τελειώνει εδώ η λίστα.