Παναθηναϊκός: Με αρκετές αλλαγές και Κότσαρη - Σισοκό - Τζούρισιτς η ενδεκάδα με Παναιτωλικό

Πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ, που δίνει φανέλα βασικού σε Κότσαρη, Κοντούρη, Σισοκό, Παντελίδη και Τζούρισιτς.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (21:00) τον Παναιτωλικό στην Λεωφόρο, με στόχο να πάρει φυσικά το τρίποντο και να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στους τρεις πρώτους του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρα, Ντέσερς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πελίστρι, Ρενάτο και Κυριακόπουλο.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Ερνάντεθ, Κάτρη και Τουμπά να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Ζαρουρί, δεξιά ο Παντελίδης και το δίδυμο των χαφ θα απαρτίζεται από τους Κοντούρη και Σισοκό. Στην κορυφή θα ξεκινήσει ο Σφιντέρσκι, με τους Τζούρισιτς και Αντίνο πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Τετέι και Πάντοβιτς.