Η Ρεάλ έδειξε πως παρά τα όσα προβλήματα μπορεί να έχει είναι η Βασίλισσα του ποδοσφαίρου, «πάτησε» την Μάντσεστερ Σίτι με σκορ 3-0 χάρη σε τρομερό σόου και χατ-τρικ του Βαλβέρδε και είναι με το... ένα πόδι στους «8» του Champions League!

Τι και αν έπαιζε χωρίς Μπαπέ, Μπέλιγχαμ κι άλλους βασικούς ποδοσφαιριστές; Η Ρεάλ είχε ψυχή και κυρίως τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Ο Αλβάρο Αρμπελόα «διάβασε» μαεστρικά τον Πεπ Γκουαρδιόλα και η Ρεάλ ανάγκασε την Σίτι να προσκυνήσει τη Βασίλισσα!

Ο Ουρουγουανός αρχηγός πήρε από το χεράκι τους Μαδριλένους, έπαιξε ως φορ, εξτρεμ και χαφ ταυτόχρονα, έκανε χατ τρικ με τρεις γκολάρες και οι Ισπανοί «πάτησαν» τους Πολίτες στο Santiago Bernabeu με σκορ 3-0, βάζοντας τις βάσεις για να «καθαρίσουν» την πρόκριση στους «8» του Champions League την επόμενη εβδομάδα στο Μάντσεστερ.

Δυνατό ξεκίνημα

Οι δύο ομάδες δεν χρειάστηκαν χρόνο για να προσαρμοστούν η μία πάνω στην άλλη και ξεκίνησαν αμφότερες δυνατά το ματς. Πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση ήρθε στο 6ο λεπτό, με την Σίτι να πιέζει και να απειλεί με τον Σεμένιο και τον Κουρτουά να σώζει.

Η απάντηση των Μαδριλένων ήρθε στην αμέσως επόμενη φάση, με τον Βινίσιους να κάνει μία υπέροχη πάσα και τον Μπραΐμ Ντίαθ να εκτελεί με προβολή. Ωστόσο, ο Ντοναρούμα ήταν σε ετοιμότητα και έσωσε, κρατώντας το 0-0 στο 8'.

Με τον χρόνο να κυλάει, οι «Πολίτες» είχαν την κατοχή και έψαχναν ευκαιρίες για να απειλήσουν. Έτσι και έγινε στο 19ο λεπτό, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να κάνει ένα σουτ με τη μία έξω από την περιοχή, έπειτα από κακό διώξιμο του Βαλβέρδε, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

One Valverde Show

Κάπου εκεί ο Φεντερίκο Βαλβέρδε πήρε το... όπλο του και η Ρεάλ βρήκε έναν τουλάχιστον απροσδόκητο ήρωα, που κανείς δεν θα περίμενε πως θα κάνει και χατ τρικ. Η αρχή έγινε στο 20ο λεπτό, με τον Ουρουγουανό να φεύγει στην πλάτη της άμυνας από ασίστ του Κουρτουά (!), να περνά και τον Ντοναρούμα και να σκοράρει για το 1-0.

Αυτό ωστόσο ήταν μόνο η αρχή. Πριν καλά-καλά καταλάβουν οι Άγγλοι τι έγινε, ο αρχηγός της Βασίλισσας «χτύπησε» ξανά. Ο Βαλβέρδε συνέχισε να βρίσκει χώρους, κινήθηκε ως φορ, πήρε τη μπάλα από ασίστ του Βίνι και με ένα τελείωμα που θα ζήλευαν πολλοί στράικερ νίκησε ξανά τον Ιταλό κίπερ για το 2-0 στο 27ο λεπτό.

Κάπου εκεί οι περισσότεροι μπορεί να νόμισαν πως τελείωσε το... σόου του Ουρουγουανού. Αμ δε! Ο υπερπαίκτης Βαλβέρδε έβαλε και ένα κερασάκι στην τούρτα, με ένα γκολ ακόμη πιο όμορφο από τα δύο που είχε ήδη πετύχει. O 27χρονος με ένα απίστευτο άγγιγμα της μπάλας έστειλε για... σπίρτα τον Γκουεχί και έπειτα από πανέμορφη ασίστ του Μπραΐμ Ντίαθ έκανε το 3-0 (42').

Χαμένη ευκαιρία να «καθαρίσει» και την πρόκριση

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήθελε η ομάδα του να πιέσει περισσότερο για να μπει στο ματς, ωστόσο έτσι θα άφηνε και περισσότερους χώρους. Η Μάντσεστερ πίεσε και στο 54' είχε ευκαιρία με τον Σεμένιο, όμως ο Κουρτουά ήταν ξανά εκεί και έσωσε.

Τελικά, οι «μερέγχες» δεν άργησαν να βρουν τους χώρους και κέρδισαν και πέναλτι, χωρίς όμως να το αξιοποιήσουν όπως ήθελαν. Ο Βινίσιους έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή, πήγε να περάσει τον Ντοναρούμα και τελικά ανατράπηκε από τον Ιταλό, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Βραζιλιάνος σταρ, όμως ο 27χρονος πορτιέρε τον «ψάρεψε», έπεσε σωστά και η Ρεάλ έχασε τεράστια για το 4-0, το οποίο θα «καθάριζε» ίσως σε μεγάλο βαθμό και την υπόθεση πρόκριση από νωρίς.

Κοντά στο γκολ η Σίτι, είχε... Αγίους η Ρεάλ

Κάπως έτσι οι Πολίτες έκαναν την ύστατη προσπάθεια για να πάρουν κάτι από το ματς, ωστόσο έπεσαν πάνω στον Ρούντιγκερ και τον Κουρτουά. Αρχικά (68΄), ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε μία ανάσα από το γκολ, ωστόσο ο Γερμανός στόπερ πρόλαβε, έκοψε πριν στείλει τη μπάλα στα δίχτυα ο Νορβηγός και πανηγύρισε έξαλλα λες και σκόραρε ο ίδιος.

Μάλιστα, λίγο αργότερα οι Άγγλοι έφτασαν ακόμη πιο κοντά στο γκολ χάρη σε λάθος του 18χρονου Τιάγκο Πιτάρτς, όμως ο Κουρτουά φώναξε ξανά «παρών». Ο νεαρός Ισπανός άργησε να αποφασίσει τι θα κάνει μέσα στην περιοχή, ο Ο' Ράιλι τον πίεσε, έκλεψε και σούταρε απευθείας, όμως ο Βέλγος με μία ενστικτώδης απόκρουση με το πόδι κράτησε ανέπαφη την εστία του και το 3-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Οι συνθέσεις των ομάδων:



Ρεάλ Μαδρίτης (Αρμπελόα): Κουρτουά – Άρνολντ (84’ Καρβαχάλ), Ρίντιγκερ, Χούισεν, Μεντί (46’ Φραν Γκαρθία) – Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Τιάγκο (76’ Άνχελ) - Μπραχίμ Ντίαθ (76' Μασταντουόνο), Γκιουλέρ (71’ Καμαβινγκά), Βινίσιους



Μάντσεστερ Σίτι (Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα – Ο’Ράιλι, Ντίας, Χουσάνοφ, Γκεΐ – Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα (70’ Τσερκί) – Σαβίνιο (46’ Ράιντερς), Σεμένιο (70’ Αΐτ-Νουρί), Ντοκού – Χάαλαντ (82’ Μαρμούς).