Μεντιλίμπαρ: «Κάτι μας έλειψε στην τελική προσπάθεια – Να αντιδράσουμε με ΟΦΗ»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε τη στήριξη στους παίκτες του Ολυμπιακού και τους ζήτησε να βγάλουν αντίδραση στο ματς με τον ΟΦΗ.

Στις προπονήσεις επιστρέφει σήμερα ο Ολυμπιακός, με το μυαλό στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΟΦΗ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τη Δευτέρα είχε φροντίσει να εκφράσει τη στήριξή του στους ποδοσφαιριστές του, μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Επανέλαβε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους και αλλά και πως μπορούν να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Βέβαια, αναφέρθηκε και στα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, λέγοντας πως δεν έχει κάποιο παράπονο από την προσπάθεια των παικτών του. Ωστόσο, επισήμανε πως «κάτι δεν πήγε καλά στο τέλος, κάτι μας έλειψε στην τελική προσπάθεια, κάτι μας έλειψε στην τελική πάσα».

Στη συνέχεια, έστρεψε την προσοχή όλων στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ το Σάββατο. «Ακολουθεί ένα εξαιρετικά δύσκολο ματς το Σάββατο και είναι η στιγμή να αντιδράσουμε. Και ξέρω ότι θα αντιδράσουμε».