Μπενίτεθ: «Άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση»

Σε έναν θετικό κύκλο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπως τόνισε στην κάμερα της Nova ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος μίλησε για τα παιχνίδια με τον Λεβαδειακό και την Μπέτις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο τεχνικός των «πρασίνων»:

Για τα στοιχεία του Λεβαδειακού: «Προφανώς, μιλάμε για μία πολύ καλή ομάδα. Βάζουν αρκετά γκολ. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, αλλά, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε. Να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Για το τι έχει αλλάξει στην ομάδα τελευταία: «Νομίζω πως είμαστε συνεπείς σε πράγματα που επιθυμούμε να κάνουμε και όταν ξεκινάς να κερδίζεις, έχεις αυτό το θετικό συναίσθημα και άπαντες έχουν περισσότερη πίστη και υπάρχει βελτίωση. Διότι, η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και καλύτερη. Ουσιαστικά, μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, γιατί όταν κάτι πηγαίνει καλά, βοηθάει και τους ανθρώπους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις».

Για το πόσο δύσκολο είναι να μην βρίσκεται το μυαλό των παικτών στη Ρεάλ Μπέτις: «Το ελπίζω. Θα σας πω μετά το παιχνίδι, αλλά προφανώς γνωρίζουμε, επίσης, ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, συνεπώς θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι Πρωταθλήματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αυτό που λέμε από την αρχή. Ένα παιχνίδι κάθε φορά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με τον Λεβαδειακό».

Για το γεγονός ότι γνωρίζει τη Ρεάλ Μπέτις και που πιστεύει ότι μπορεί να... χτυπήσει ο Παναθηναϊκός την ισπανική ομάδα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε κόντρα στην Μπέτις, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν νικήσουμε τον Λεβαδειακό αυτό το Σαββατοκύριακο».