Απίστευτο φινάλε στο Ριέκα – Χάιντουκ: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις και πρόκριση θρίλερ (video)

Ένα από τα πιο τρελά φινάλε της σεζόν σημειώθηκε στο παιχνίδι της Ριέκα με τη Χάιντουκ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Κροατίας. Η Ριέκα, μάλιστα, αγωνίστηκε χωρίς τον προπονητή της Βίκτορ Σάντσεθ στον πάγκο, καθώς ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το ματς ήταν ισόπαλο 1-1 μέχρι τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, με τον άλλοτε μέσο του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας, να βρίσκει δίχτυα για τους γηπεδούχους. Κι όμως, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκορ 3-2 μετά από ένα απίθανο φινάλε.

Η Χάιντουκ φάνηκε να παίρνει την πρόκριση όταν ο Μπραϊκοβιτς σκόραρε στο 90+5’, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Όμως η Ριέκα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Στο 90+19’ ο Τόνι Φρουκ, παίκτης που έχει απασχολήσει μεταγραφικά τον Παναθηναϊκό, εκτέλεσε πέναλτι, ο Σίλιτς απέκρουσε, αλλά ο ίδιος πήρε το ριμπάουντ και ισοφάρισε σε 2-2.

Το δράμα όμως δεν τελείωσε εκεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στο 90+20’, ο Ρουκάβινα εκμεταλλεύτηκε κακή απομάκρυνση της άμυνας και με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, προκαλώντας ξέσπασμα χαράς σε εξέδρα και πάγκο και χαρίζοντας στη Ριέκα μια απίστευτη πρόκριση.

