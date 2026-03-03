Μπετανκόρ: «Άφησα πίσω τα λάθη του παρελθόντος και πήρα ξανά τον έλεγχο της ζωής μου»

Ο Χέφτε Μπετανκόρ άνοιξε την καρδιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ισπανία, μιλώντας για δύσκολες περιόδους της ζωής του και για τις αποφάσεις που τον βοήθησαν να αλλάξει πορεία.

Ο επιθετικός της Αλμπαθέτε αναφέρθηκε στα χρόνια από τα 18 έως τα 21 του, όταν, όπως παραδέχθηκε. πήρε λανθασμένες αποφάσεις που επηρέασαν την προσωπική του ζωή. Όπως εξήγησε, η στήριξη της οικογένειάς του και η βοήθεια ειδικού τον βοήθησαν να επανέλθει.

«Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στη ζωή μου. Δεν έκανα σωστές επιλογές στην προσωπική μου ζωή. Κάθισα με τους γονείς μου και τη σύζυγό μου και αποφάσισα να αλλάξω. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι να είμαι καλός άνθρωπος και να κρατώ τις αξίες που μου έδωσαν από μικρός», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην εσωτερική του πάλη εκείνης της περιόδου: «Το μυαλό μου βρισκόταν σε λάθος κατεύθυνση. Δούλεψα πολύ με τον ψυχολόγο μου και συνεχίζω να το κάνω. Ως έφηβος παρασύρθηκα σε μια ζωή με πάρτι, παιχνίδια και αλκοόλ, όπως συμβαίνει σε πολλούς νέους. Όμως δεν ήταν αυτό που ήθελα. Πήρα την απόφαση να σταματήσω και να αναλάβω την ευθύνη. Στο τέλος, εσύ έχεις τον έλεγχο των επιλογών σου. Τα λάθη ήταν δικά μου και έπρεπε να τα διορθώσω».