Ανησυχία στην Κύπρο – Αξιολογεί την κατάσταση η ΚΟΠ ενόψει του ντέρμπι Ομόνοια-Απόλλων Λεμεσού

Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Μέση Ανατολή επηρεάζει και την Κύπρο. Το μεγάλο αποψινό ντέρμπι ανάμεσα στην πρωτοπόρο Ομόνοια και τον δεύτερο Απόλλωνα Λεμεσού για την ώρα θα διεξαχθεί κανονικά με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, καθώς μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.



Πλέον και η Κύπρος επηρεάζεται άμεσα λόγω των βρετανικών βάσεων, στο πλαίσιο της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν. Μάλιστα, μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.



Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους. Η Κυπριακή ποδοσφαιρική ομοσπονδία παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και θα παρέμβει αν κριθεί απαραίτητο, αφού για απόψε είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι κορυφής Ομόνοια-Απόλλων (19:00), δίχως για την ώρα να τίθεται θέμα αναβολής της αναμέτρησης.

