Η ΑΕΚ με κυριαρχικό ποδόσφαιρο διέλυσε τον Λεβαδειακό (4-0, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ) και επέστρεψε στην κορυφή της Stoiximan Super League (+2 από Ολυμπιακό, +5 από ΠΑΟΚ).

Ξεκίνημα με... γκολ στην άδεια, λόγω τιμωρίας, «Allwyn Arena» στη Νέα Φιλαδέλφεια! Στο 5', ο Γιόβιτς κέρδισε φάουλ από τον Μπάλτσι για πάτημα, ο Μαρίν το εκτέλεσε «γλυκά» και ο Μουκουντί με κεφαλιά στη γωνία άνοιξε το σκορ (1-0)! Δυο λεπτά μετά (7'), ο Γκεοργκίεφ έκλεψε στο ημικύκλιο της περιοχής και έδωσε έτοιμο γκολ στον Γιόβιτς, όμως πλάσαρε άουτ σε ανεπανάληπτο τετ α τετ! Ο Σέρβος φορ απείλησε και στο 11' με φαλτσαριστό σουτ, το οποίο απέκρουσε όμορφα ο Λοντίγκιν, ολοκληρώνοντας μια... καυτή αρχή για την Ένωση!



Οι Βοιωτοί έχασαν με μυϊκό τραυματισμό τον Βέρμπιτς στο 13' και ο Γκούμας μπήκε στη θέση του. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μαρίν είδε την κίτρινη για φάουλ στον Κωστή και συμπλήρωσε κάρτες ενόψει της συνέχειας. Η ΑΕΚ δεν άφησε τον Λεβαδειακό να κάνει το παιχνίδι του, όμως στο 24' ο Μπάλτσι έκλεψε από τον Μαρίν και ο Στρακόσα τον σταμάτησε με εντυπωσιακή επέμβαση χαμηλά! Στο 31' η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ισοφάρισε χάρη στην δύσκολη εκτέλεση από πλάγια θέση του Πεντρόσο, αξιοποιώντας την εξαιρετική κάθετη πάσα του Γκούμα και την κακή έξοδο του Στρακόσα, αλλά το ημιαυτόμαυτο οφσάιντ εντόπισε εκτεθειμένο τον ώμο του Αργεντινού επιθετικού.

Στο 36' ο Πήλιος έκανε τη σέντρα και ο Μάνταλος «άγγιξε» το γκολ με... τακουνάκι από κοντά που πέρασε πάνω από την εστία, έχοντας προλάβει τους Μάγκνουσον και Λοντίγκιν, ενώ στο 44' ο Μουκουντί δεν μπόρεσε εξ' επαφής να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από το κόρνερ του Μαρίν. Η ΑΕΚ κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός δεν στάθηκε τυχερός δις και μοιραία πήρε ρίσκα, αλλάζοντας σχηματισμό με την επιστροφή από τα αποδυτήρια (σ.σ. από 3-4-3 σε 4-2-3-1 και είσοδος του Νίκα), όμως δεν λειτούργησε.



Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρήκαν ακόμα ένα γκολ νωρίς (49') και τοποθέτησαν τις βάσεις νίκης έπειτα από το κλέψιμο του Μάνταλου, ο οποίος έκοψε στα... δυο την αντίπαλη άμυνα με κάθετη πάσα που αξιοποίησε με πλασέ ο Γιόβιτς για το 2-0. Στο 57' ήταν η στιγμή του Λιούμπισιτς να χρηστεί σκόρερ, όμως ο Πήλιος ήταν οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Δυο λεπτά αργότερα (59'), ο Μάνταλος σημείωσε το 3-0 με καταπληκτικό σόλο, αφήνοντας πίσω του τον Τσάπρα και «άγαλμα» τον Λοντίγκιν με δυνατό σουτ, σφραγίζοντας τη νίκη!



Η ΑΕΚ συνέχισε με το πόδι στο... γκάζι και στο 61' ο Μουκουντί αστόχησε, ξανά, από κοντά ύστερα από νέο κόρνερ του «μαέστρου» Μαρίν. Οι Βοιωτοί «άδειασαν» και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην ορμητικότητα της Ένωσης, η οποία έφθασε στο 4-0 στο 68' χάρη στο σουτ του Μαρίν από τα όρια της περιοχής σε γύρισμα του Πήλιου και στρώσιμο του Λιούμπισιτς. Τα υπόλοιπα λεπτά αποδείχθηκαν διαδικαστικά, οι προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με τον Λεβαδειακό να ψάχνει το γκολ της τιμής σε τρεις περιπτώσεις, όμως ο Μουκουντί φώναξε «παρών» και το 4-0 ήταν το τελικό σκορ στην «Allwyn Arena».

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν (81' Περέιρα), Λιούμπισιτς (73' Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (73' Ζοάο Μάριο), Βάργκα (85' Ελίασον), Γιόβιτς (81' Ζίνι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος / 3-4-3): Λοντίγκιν, Κορνέζος (73' Φίλων), Μάγκνουσον, Άμπου Χάνα (46' Νίκας), Τσάπρας, Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (73' Λαμαράνα), Μπάλτσι, Βέρμπιτς (13' λ.τρ. Γκούμας), Πεντρόσο (84' Οζέγκοβιτς).