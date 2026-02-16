Ντέμης: «Οδηγήθηκε σε λάθος ο διαιτητής από την αντίδραση του Τζολάκη, δεν υπάρχει καν φάουλ»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε στην εκπομπή Monday FC των καναλιών Novasports την αποβολή του Όζμπολντ εκφράζοντας την άποψη πως δεν υπάρχει δεύτερη κίτρινη, ούτε καν φάουλ όπως ειπε, ενώ ανέλυσε και το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Αρχικά, ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ, είπε για την αποβολή του επιθετικού του Λεβαδειακού: «Πρέπει να επεμβαίνει το VAR στη δεύτερη κίτρινη που γίνεται κόκκινη (σ.σ. εννοεί να αλλάξει ο κανονισμός). Οδηγήθηκε σε λάθος ο διαιτητής από την αντίδραση του Τζολάκη. Μπορούμε να το διορθώσουμε αν θα μπορούσε να επέμβει το VAR εκεί. Αν το αλλάξουν αυτό, θα έδινε λύση. Κάνει τάκλιν μακριά από τον Τζολάκη για να μην τον χτυπήσει και για να κοντράρει την μπάλα ο Όσμπολντ. Στο τελείωμα, ίσως να τον ακούμπησε στην πλάτη το πόδι του. Δεν είναι καν φάουλ αυτό. Δεν είναι καν επικίνδυνο παίξιμο, δεν είναι για κίτρινη κάρτα».

Όσο για το ισόπαλο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα, ο Ντέμης Νικολαΐδης πρόσθεσε: «Ο ΠΑΟΚ επειδή κρατούσε την μπάλα λίγο παραπάνω στο πρώτο μέρος φαινόταν να έχει τον έλεγχο, αλλά δεν τον είχε. Η ΑΕΚ φαινόταν να προσέχει τα νώτα της, αλλά δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες στο ματς. Αυτό ήταν το στυλ. Δεν ήταν άδικη η ισοπαλία, αλλά η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη στις ευκαιρίες για να κερδίσει. Το πέναλτι προήλθε από μια φάση που δεν ήταν επικίνδυνη, ήταν μια απροσεξία. Κουρασμένος ο ΠΑΟΚ, δικαίως. Η ΑΕΚ παίρνοντας ισοπαλία ή νίκη θα ήταν θετικό αποτέλεσμα. Είναι η οπτική που το βλέπεις. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει επίσης ότι και η ισοπαλία είναι μια χαρά γιατί στην ισοβαθμία έχει την ΑΕΚ. Μετράει και αυτό.

Η ΑΕΚ έχει ένα καλό σουτ του Κοϊτά στο οριζόντιο, ένα του Μαρίν, καλό σουτ, ένα του Γιόβτς πολύ ωραίο πλασέ και την κεφαλιά του Γιόβιτς. Τέσσερις φάσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει το πέναλτι, την ευκαιρία του Οζντόεφ και την κεφαλιά του Καμαρά. Άλλο ένα ματς που βοηθάει πολύ ο Στρακόσα. Ήταν καλοχτυπημένο το πέναλτι από τον Γιακουμάκη, αλλά το έπιασε ο Στρακόσα. Ο Τάισον ήταν ενεργητικός, θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα στη γραμμή, αλλά λόγω απουσιών πήγε στον άξονα. Επίσης ο Μιχαηλίδης είχε τις περισσότερες ενέργειες. Από την ΑΕΚ πρώτοι ήταν Μαρίν και Πινέδα, ο Κοϊτά ήταν καλός και ο Ρότα επίσης. Ο Βάργκα πήρε μέρος σε 22 εναέριες μονομαχίες. Τρομερό νούμερο.

Η ΑΕΚ παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο. Έχει να χάσει από τον Οκτώβρη στο πρωτάθλημα μετά το 2-0 από τον Ολυμπιακό. Αν βάλουμε και το Κύπελλο έχει μια ήττα από τον ΟΦΗ. Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στην αρχή που φτιαχνόταν με ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τώρα πάει σε δύο ντέρμπι και παίζει με τον Ολυμπιακό που ισοφαρίζεται στο τέλος και παίζει με τον ΠΑΟΚ που μπορούσε να νικήσει. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα η ΑΕΚ θα μπορούσε να ήταν +4 από ό,τι τώρα. Εκεί θα κριθεί το πρωτάθλημα, στα ντέρμπι. Όλες οι ομάδες περνάνε κόπωση. Κατά τη γνώμη μου όλες έχουν κάμψη. Κάποιες παίζουν μεσοβδόμαδα, είχαν ματς μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη. Το θέμα είναι τι χαρακτήρα θα φτιάξουν ενόψει πλέι οφ.

Δεν μπορώ να σου πω φαβορί για τον τίτλο. Διαφορές τριών με τέσσερις βαθμούς στα πλέι οφ δεν είναι τίποτα για να μιλήσουμε για απόλυτο φαβορί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοιο όταν μπούμε στα πλέι οφ.

Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος δεν έχει καταγεγραμμένη καλή τελική προσπάθεια. Η ΑΕΚ είχε το σουτ του Κοϊτά και εκείνο του Μαρίν. Στο δεύτερο μπήκε και ο ΠΑΟΚ με τις δύο φάσεις που έκανε. Στο τέλος ήταν τρομερή η κεφαλιά του Γιόβοτς. Σχεδόν τέλεια την κάνει. Και αν πήγαινε πέντε εκατοστά αριστερά μπορεί να την έβγαζε ο Παβλένκα».