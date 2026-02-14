Σπόρτινγκ: Έτοιμος να επιστρέψει ο Ιωαννίδης

Σήμερα θα αποφασιστεί αν ο Φώτης Ιωαννίδης μπει στην αποστολή της Σπόρτινγκ για το παιχνίδι με τη Φαμαλικάο.

Αντίστροφα μετρά ο Φώτης Ιωαννίδης για την επιστροφή του στη δράση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά τον τραυματισμό του. Ο Έλληνας φορ ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας τις τελευταίες εβδομάδες για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο και είναι πλέον καλύτερα.

Στα τελευταία παιχνίδια επιλέχθηκε να μην αγωνιστεί, καθώς δεν ήταν 100% έτοιμος, ενώ η κακοκαιρία είχε επιβαρύνει τους αγωνιστικούς χώρους και τα «λιοντάρια» δεν ήθελαν να υποστεί ο 25χρονος επιθετικός επιπλέον καταπόνηση.

Ωστόσο, ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τη Φαμαλικάο, ο Ιωαννίδης θα υποβληθεί σήμερα σε τεστ από το ιατρικό επιτελείο, κι αν όλα πάνε καλά, τότε μπορεί να συμπεριληφθεί στην αποστολή και ίσως να πάρει λίγα λεπτά συμμετοχής.