Κώτσιρας: «Αυτός ο κόσμος αξίζει χαρούμενες στιγμές»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Κώτσιρα μετά την ισόπαλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην έδρα της Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός με ένα εξαιρετικό γκολ του Ζαρουρί πήρε «χρυσό» βαθμό στην Βουδαπέστη και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League. Ο Γιάννης Κώτσιρας ύστερα από τον αγώνα ευχαρίστησε τους φίλους του «τριφυλλιού» που ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, τονίζοντας ότι αξίζουν περισσότερες χαρούμενες στιγμές.

Αναλυτικά όσα σχολίασε ο Γιάννης Κώτσιρας:

«Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, σε μια φάση δεχθήκαμε ένα πέναλτι. Παρόλα αυτά η ομάδα αντέδρασε, είχες καλές στιγμές πριν δεχθεί το γκολ. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα, αν και σήμερα είχαμε έρθει για τη νίκη, δεν τα καταφέραμε αλλά πήραμε έναν σημαντικό βαθμό. Έχει μείνει ακόμα ένα ματς, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να ανεβούμε στην βαθμολογία όσο περισσότερο γίνεται και το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε την αντίδραση.

Στην φετινή σεζόν έχουμε αλλάξει ήδη τρεις προπονητές, ο καθένας ζητάει άλλα πράγματα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και τον κόσμο, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήρθαν στο γήπεδο και όσους δεν μπόρεσαν να μπουν γιατί είχε αρκετό κρύο. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα η ομάδα θα επανέλθει γιατί αυτός ο κόσμος αξίζει χαρούμενες στιγμές».