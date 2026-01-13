MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Με ανατροπή στην 3η θέση η Στουτγκάρδη

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Μετά το εντυπωσιακό 4-1 στην «Μπάι Αρίνα» (10/1) επί της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Στουτγκάρδη εκμεταλλεύτηκε και την έδρα της (MHPArena) απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (3-2).

Η Στουτγκάρδη με μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να επικρατήσει, 3-2, στο εναρκτήριο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου (17η) και προσωρινά να «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Μέσα σε 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο οι «Σουηβοί» μετέτρεψαν το εις βάρος του 0-1 στο 5' (Κρίστενσεν) σε 2-1 με τα γκολ των Ντεμίροβιτς (27') και Ούνταβ (35'). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στο 80' με τον Μαροκινό, Αμαϊμουνί, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, στο 87' ο Ναρτέι (επίσης είχε μπει σαν αλλαγή στο ματς στο 57') χάρισε το «τρίποντο» στους γηπεδούχους.
 
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Στουτγκάρδη-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   3-2
(27' Ντεμίροβιτς, 35' Ούνταβ, 87' Ναρτέι - 5' Κρίστενσεν, 80' Αμαϊμουνί)

Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης          21:30 
Μάιντς-Χαϊντενχάιμ                 21:30
Αμβούργο-Λεβερκούζεν              Αναβολή 
Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι           14/1
Λειψία-Φράιμπουργκ                  14/1
Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ                14/1
Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου             14/1
Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου      15/1
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         44
Ντόρτμουντ              33
Στουτγκάρδη             30 -17αγ.
Λειψία                  29 -15αγ.
Λεβερκούζεν             29
Χοφενχάιμ               27 -15αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   27 -17αγ.
Φράιμπουργκ             23
Ουνιόν Βερολίνου        22
Γκλάντμπαχ              19
Κολωνία                 17
Βέρντερ Βρέμης          17 -15αγ.
Αμβούργο                16
Βόλφσμπουργκ            15
Άουγκσμπουργκ           14
Ζανκτ Πάουλι            12 -15αγ.
Χαϊντενχάιμ             12
Μάιντς                   9

Με ανατροπή στην 3η θέση η Στουτγκάρδη