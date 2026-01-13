Με ανατροπή στην 3η θέση η Στουτγκάρδη

Μετά το εντυπωσιακό 4-1 στην «Μπάι Αρίνα» (10/1) επί της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Στουτγκάρδη εκμεταλλεύτηκε και την έδρα της (MHPArena) απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (3-2).

Η Στουτγκάρδη με μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να επικρατήσει, 3-2, στο εναρκτήριο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου (17η) και προσωρινά να «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Μέσα σε 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο οι «Σουηβοί» μετέτρεψαν το εις βάρος του 0-1 στο 5' (Κρίστενσεν) σε 2-1 με τα γκολ των Ντεμίροβιτς (27') και Ούνταβ (35'). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στο 80' με τον Μαροκινό, Αμαϊμουνί, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, στο 87' ο Ναρτέι (επίσης είχε μπει σαν αλλαγή στο ματς στο 57') χάρισε το «τρίποντο» στους γηπεδούχους.



Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Στουτγκάρδη-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

(27' Ντεμίροβιτς, 35' Ούνταβ, 87' Ναρτέι - 5' Κρίστενσεν, 80' Αμαϊμουνί)

Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 21:30

Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 21:30

Αμβούργο-Λεβερκούζεν Αναβολή

Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 14/1

Λειψία-Φράιμπουργκ 14/1

Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 14/1

Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 14/1

Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/1





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 44

Ντόρτμουντ 33

Στουτγκάρδη 30 -17αγ.

Λειψία 29 -15αγ.

Λεβερκούζεν 29

Χοφενχάιμ 27 -15αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -17αγ.

Φράιμπουργκ 23

Ουνιόν Βερολίνου 22

Γκλάντμπαχ 19

Κολωνία 17

Βέρντερ Βρέμης 17 -15αγ.

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 12 -15αγ.

Χαϊντενχάιμ 12

Μάιντς 9