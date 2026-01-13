Με ανατροπή στην 3η θέση η Στουτγκάρδη

Η Στουτγκάρδη με μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να επικρατήσει, 3-2, στο εναρκτήριο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου (17η) και προσωρινά να «σκαρφαλώσει» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Μέσα σε 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο οι «Σουηβοί» μετέτρεψαν το εις βάρος του 0-1 στο 5' (Κρίστενσεν) σε 2-1 με τα γκολ των Ντεμίροβιτς (27') και Ούνταβ (35'). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στο 80' με τον Μαροκινό, Αμαϊμουνί, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο, στο 87' ο Ναρτέι (επίσης είχε μπει σαν αλλαγή στο ματς στο 57') χάρισε το «τρίποντο» στους γηπεδούχους.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Στουτγκάρδη-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2
(27' Ντεμίροβιτς, 35' Ούνταβ, 87' Ναρτέι - 5' Κρίστενσεν, 80' Αμαϊμουνί)
Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 21:30
Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 21:30
Αμβούργο-Λεβερκούζεν Αναβολή
Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 14/1
Λειψία-Φράιμπουργκ 14/1
Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 14/1
Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 14/1
Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 44
Ντόρτμουντ 33
Στουτγκάρδη 30 -17αγ.
Λειψία 29 -15αγ.
Λεβερκούζεν 29
Χοφενχάιμ 27 -15αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -17αγ.
Φράιμπουργκ 23
Ουνιόν Βερολίνου 22
Γκλάντμπαχ 19
Κολωνία 17
Βέρντερ Βρέμης 17 -15αγ.
Αμβούργο 16
Βόλφσμπουργκ 15
Άουγκσμπουργκ 14
Ζανκτ Πάουλι 12 -15αγ.
Χαϊντενχάιμ 12
Μάιντς 9