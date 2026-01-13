Ρονάλντο – Ζέσους: Η αλλαγή που «πάγωσε» το γήπεδο και το ειρωνικό χαμόγελο του CR7 (vid)

Η Αλ Νασρ πάλευε να γυρίσει το παιχνίδι απέναντι στην Αλ Χιλάλ, βρισκόμενη πίσω στο σκορ με 2-1 και έχοντας ανάγκη από μια στιγμή έμπνευσης. Ο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει το προβάδισμα στο 42’, όμως στη συνέχεια η ομάδα έχασε τον έλεγχο και το ματς έμοιαζε να ξεφεύγει.

Και τότε, στο 82ο λεπτό, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε: ο Ζόρζε Ζέσους κάλεσε τον Κριστιάνο για αλλαγή. Με το παιχνίδι να κρίνεται, η απόφαση του τεχνικού της Αλ Χιλάλ προκάλεσε σοκ στο γήπεδο.

Ο CR7 σταμάτησε, κοίταξε τον Ζέσους και χαμογέλασε ειρωνικά, σαν να μην μπορεί να πιστέψει την επιλογή του. Βγαίνοντας από το γήπεδο, είπε με απογοήτευση αλλά και σαρκασμό: «Απίστευτο, απίστευτο».

Οι κάμερες «έπιασαν» τα πάντα και το στιγμιότυπο έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου. Το παιχνίδι τελικά ολοκληρώθηκε με 3-1 υπέρ της Αλ Χιλάλ, όμως η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ συζητήθηκε περισσότερο από το ίδιο το αποτέλεσμα—μια ακόμη στιγμή που υπογραμμίζει το τεράστιο πάθος και τον χαρακτήρα του Κριστιάνο.