Μπενίτεθ: «Είδαμε τι μπορεί να δώσει ο Τετέι, βοήθησαν οι παίκτες που είχαν καιρό να αγωνιστούν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το καλό ντεμπούτο του Ανδρέα Τετέι με την πράσινη φανέλα αλλά και τις σημαντικές επιστροφές που είχε η ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το 2026 με μια άνετη νίκη (3-0) επί του Πανσερραϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέκεται στις επιστροφές που είχε η ομάδα αλλά και το θετικό ντεμπούτο του Ανδρέα Τετέι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Πώς είδατε το πρώτο παιχνίδι του Τετέι; Τι σας άρεσε και τι θέλετε να δοκιμάσετε και σε άλλα παιχνίδια;

«Έχουμε δει τι μπορεί να μας δώσει. Ενέργεια, καλές τελικές προσπάθειες, καλές κινήσεις. Τα είδαμε αυτά σήμερα, αυτά περιμένουμε από αυτόν».

Εκτός από τους 3 βαθμούς που ήρθαν ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο, πιστεύετε ότι το μεγαλύτερο κέρδος της ομάδας είναι οι επιστροφές και οι παραπάνω επιλογές που έχει και πάλι ενόψει της συνέχειας;

«Όσον αφορά το παιχνίδι νομίζω ότι αρχίσαμε πολύ καλά, πιέζαμε, σκοράραμε με πέναλτι αλλά ήταν, τα πήραμε επειδή πιέζαμε. Βοήθησαν σε αυτό και οι παίκτες που είχαν πολύ καιρό να αγωνιστούν. Όπως είναι ο Πελίστρι, ο Τετέι που είναι καινούρια μεταγραφή, ο Ρενάτο και ο Κυριακόπουλος. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν να δώσουν κάτι διαφορετικό, που έλειπε από την ομάδα και θα βοηθήσουν πολύ στον εσωτερικό συναγωνισμό στις προπονήσεις ώστε να ανεβεί έτσι το επίπεδο της ομάδας».