Η Ράγιο Βαγιεκάνο πανηγύρισε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Μαγιόρκα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Ράγιο Βαγεκάνο ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς καθώς μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα άνοιξε το σκορ με τέρμα του Ντε Φρούτος, δείχνοντας από νωρίς τις... προθέσεις της. Στη συνέχεια η Μαγιόρκα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και να ισορροπήσει το παιχνίδι και τελικά τα κατάφερε στο 30' με γκολ του Μουρίκι για το 1-1. Η χαρά των φιλοξενούμενων κράτησε για λίγο, καθώς δώδεκα λεπτά αργότερα ο Παλαζόν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έβαλε ξανά σε θέση... οδηγού την Ράγιο Βαγεκάνο. Στο δεύτερο μέρος οι νικητές διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το σφύριγμα της λήξης, παρά την αποβολή του Βαλεντίν στο 80' με απευθείας κόκκινη κάρτα και έτσι πανηγύρισαν σπουδαία εντός έδρας νίκη. Η Ράγιο Βαγεκάνο ανέβηκε στην 10η θέση της κατάταξης με 22 βαθμούς, ενώ η Μαγιόρκα έμεινε στην ζώνη του υποβιβασμού με 18 πόντους στην συγκομιδή της.