Παναγίδης: «Να συνεχίζουμε να κερδίζουμε με τον κόσμο στο πλευρό μας»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Παναγίδη στη NOVA ενόψει του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ (11/1 19:30)

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Αρχικά, ερωτώμενος ο μεσοεπιθετικός του Άρη πόσο έχουν βοηθήσει ψυχολογικά τον ίδιο και τους συμπαίκτες του οι δύο απανωτές νίκες που προηγήθηκαν εν όψει του σημερινού ντέρμπι, απάντησε: “Σίγουρα μας έχουν βοηθήσει, γιατί μας έχουν δώσει καλή ψυχολογική διάθεση. Θέλουμε να συνεχίσουμε να νικάμε, ειδικά μέσα στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να νικήσουμε την ΑΕΚ”.

Στην ερώτηση πόσο δύσκολη είναι η αποστολή τους απέναντι στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, η οποία έχει επτά νίκες σερί στη SL, επισήμανε: “Η ΑΕΚ είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Κι εμείς, όμως, είμαστε καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες. Έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας σε αυτό το ντέρμπι και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να νικήσουμε, δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων μας”.

Όσο για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ για να νικήσει, ο Παναγίδης εστίασε στα εξής: “Πρέπει να πιέσουμε τον αντίπαλο. Δεν πρέπει να αφήσουμε ελεύθερους χώρους στους παίκτες της ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ καλοί και γρήγοροι. Η πίεση στον αντίπαλο πρέπει να αρχίζει από εμάς στο δικό του τρίτο του γηπέδου”.

Τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα έχει η ΑΕΚ, ενώ ο Άρης έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση. Ο Παναγίδης ρωτήθηκε αυτά πώς ματσάρουν στο σημερινό παιχνίδι. Είπε: “Δεν πιστεύω ότι αυτά θα παίξουν κάποιον ρόλο στο παιχνίδι. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και πιστεύω ότι θα το βρούμε το γκολ!”

Ο Άρης είναι χωρίς νίκη ως τώρα σε ντέρμπι στη σεζόν, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στον Παναγίδη τέθηκε το ζήτημα, αν αυτό αποτελεί έξτρα κίνητρο για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του να πάρουν την πρώτη νίκη σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ. Προτίμησε να μη συνδέσει το ένα με το άλλο, λέγοντας: “Δεν το βλέπουμε έτσι! Εμείς το παιχνίδι με την ΑΕΚ το βλέπουμε όπως όλα τα άλλα παιχνίδια. Εμείς έτσι κι αλλιώς θέλουμε τη νίκη, όπως τη θέλουμε σε κάθε παιχνίδι”.

Κι όσο για το τι εύχεται για το νέο έτος, τόνισε: “Να εκπληρώσουμε τους στόχους μας ως ομάδα!”