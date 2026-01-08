Σημαντική ενίσχυση με Βαλεριάνο για τα Χανιά

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιώργου Βαλεριάνου, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική τους γραμμή με έναν έμπειρο ακραίο μπακ.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Βαλεριάνο, ο οποίος αποτελεί την πρώτη κίνηση της ομάδας για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Γιώργος Βαλεριάνος γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1992 και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αριστερού μπακ, με δυνατότητα να καλύψει επίσης τις θέσεις του αριστερού χαφ και του δεξιού μπακ. Πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή με πολυετή παρουσία σε Super League, Super League 2 και στο εξωτερικό, ενώ είναι μια φορά διεθνής με την Εθνική ανδρών και οκτώ με την U19.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, αγωνιζόμενος την περίοδο 2009/10 με την ομάδα Κ19, ενώ ακολούθησαν δανεισμοί σε Θρασύβουλο (2010/11, 18 συμμετοχές) και ΑΟ Γλυφάδας (2011/12). Στη συνέχεια επέστρεψε στον Πειραιά αγωνιζόμενος με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού δυο φορές, μια στο πρωτάθλημα και μια στο Κύπελλο Ελλάδας. Τη σεζόν 2012/13 φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ (1 συμμ.), πριν συνεχίσει στην ΑΟ Καβάλα (2013/14, 18 συμμ.) και στον Ηρακλή (2014/15, 18 συμμ.).

Την διετία 2015/17 αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης, με εξαίρεση ένα εξάμηνο που φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά στη Super League (2 συμμ.). Με την ομάδα της Ριζούπολης σε ενάμισι χρόνο κατέγραψε 45 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και 1 ασίστ. Ακολούθησε η διετία στον Άρη (2017-2019), όπου πραγματοποίησε 45 εμφανίσεις με 2 ασίστ.

Τη σεζόν 2019/20 μετακόμισε στη Riga FC στη Λετονία, όπου αγωνίστηκε σε 8 παιχνίδια (2 ασίστ), ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό της Πάφου, με την οποία τη διετία 2019/21 μέτρησε 34 εμφανίσεις. Από το 2021 έως το 2023 φόρεσε τη φανέλα του Ιωνικού, με 59 παρουσίες, 1 γκολ και 5 ασίστ.

Την προηγούμενη διετία (2023-2025) αγωνίστηκε στην Καλαμάτα, όπου συνολικά σημείωσε 53 συμμετοχές και 3 ασίστ, ενώ τη φετινή περίοδο (2025/26) αγωνίστηκε στην KF Tirana στο πρωτάθλημα Αλβανίας, έχοντας 15 παιχνίδια.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 15.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Γιώργο Βαλεριάνο στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».