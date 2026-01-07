Προς Τετάρτη το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και όλοι οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η Τετάρτη 14 Ιανουαρίου είναι η πιθανότερη ημέρα για τη διεξαγωγή τόσο του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όσο και των άλλων τριών προημιτελικών.

Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν οι τέσσερις προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και το επικρατέστερο σενάριο με τα τωρινά δεδομένα είναι να γίνουν όλοι οι αγώνες την ίδια ημέρα, συμπεριλαμβανομένου και του ντέρμπι Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Μαζί τους οι αγώνες Παναθηναϊκός-Άρης, Λεβαδειακός-Κηφισιά και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης που θα διεξαχθεί σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως και σε αυτή τη φάση οι αγώνες είναι μονοί, ενώ δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, με τις ομάδες να πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι.