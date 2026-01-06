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Τα highlights της νίκης - πρόκρισης του Άρη απέναντι στον Παναιτωλικό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι καλύτερες στιγμές και τα δύο γκολ από τη νίκη - πρόκριση του Άρη στα προημιτελικά κόντρα στον Παναιτωλικό για τα play off του Κυπέλλου Ελλάδος.

Τα στιγμιότυπα:

Τα highlights της νίκης - πρόκρισης του Άρη απέναντι στον Παναιτωλικό (vid)