Τα highlights της νίκης - πρόκρισης του Άρη απέναντι στον Παναιτωλικό (vid)

Οι καλύτερες στιγμές και τα δύο γκολ από τη νίκη - πρόκριση του Άρη στα προημιτελικά κόντρα στον Παναιτωλικό για τα play off του Κυπέλλου Ελλάδος.

Τα στιγμιότυπα: