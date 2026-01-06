Κριτική παικτών Άρη: «Έλαμψε» και πάλι ο Μισεουί - Άρεσαν και οι υπόλοιποι...

Η κριτική των παικτών του Μανόλο Χιμένεθ, μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Αθαναστιάδης 8: Αλάνθαστος στις λίγες στιγμές που χρειάστηκε να επέμβει. Ίσως εκνεύρισε λίγο τον κόσμο της ομάδας στις καθυστερήσεις του με τη μπάλα, όταν η κερκίδα ήθελε τον Άρη πιο πιεστικό και επιθετικό

Ρόουζ 7: Ακόμη ένα θετικό παιχνίδι για τον στόπερ του Άρη, με τον έμπειρο αμυντικό να επεμβαίνει σε όλα τα μήκη του γηπέδου και να απομακρύνει.

Φαμπιάνο 7: Θετικός, χρειάζεται όμως ακόμη χρόνο ώσπου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο

Τεχέρο 7: Σταθερός στο ανασταλτικό κομμάτι, προώθησε και το επιθετικό.

Φαντικά 8: Πολύ καλός σε όλα τα κομμάτια που του αναλογούσαν. Ο πλάγιος μπακ του Άρη δείχνει πως έχει ρυθμό και ανοδική πορεία.

Μόντσου 7: Ψάχνει ακόμη τον καλό του εαυτό και τα περσινά του νούμερα. Σήμερα βοήθησε πολύ στην προώθηση του αγώνα

Ράσιτς 8: Γκολ, διάθεση και σωστές τοποθετήσεις σε όλο το παιχνίδι. Ο Σέρβος είχε ανάγκη το σκοράρισμα και το βρήκε στο κατάλληλο σημειο της σεζόν

Μισεουί 8: Αν μπορούσαμε θα βάζαμε και "10". Ο Ολλανδός δίνει άλλη πνοή στο παιχνίδι του Άρη όσο αγωνίζεται. Δίνει νούμερα, φρεσκάδα και λύσεις. Όσο ανεβάζει ρυθμό θα προσφέρει ακόμη περισσότερα.

Μορόν 7: Έψαχνε το γκολ και το βρήκε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν απειλητικός, στο 2ο όμως φάνηκε να πέφτει σε απόδοση.

Πέρεθ 6: Ένα πολύ θετικό πρώτο μέρος, στο δεύτερο κουράστηκε και χάθηκε στα μαρκαρίσματα. Ψάχνει ακόμη ττο γκολ.

Παναγίδης 7: Αν έβαζε το 3-0 πριν το φινάλε θα μιλούσαμε για μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τον Άρη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής των κιτρινόμαυρων στερείται αριθμών και φαντασίας, σε όλα τα υπόλοιπα όμως είναι πολύ χρήσιμος.

Αναπληρωματικοί:

Καντεβέρε: Έψαξε το γκολ, το βρήκε, όμως του ακυρώθηκε. Κατά τα άλλα σε πολύ ρηχά νερά...

Γένσεν: Του έλειψε ρυθμός και φάνηκε κάπως αποπροσανατολισμένος

Χαρούπας: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί.

Νινγκ: Διεκπεραιωτικός...

Ντούντου: Φάνηκε πως έχει την ταχύτητα και την ποιότητα να βοηθήσει.