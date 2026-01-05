Conference League: Η «ζωγραφιά» του Μαρίν στη Σαμψούντα κορυφαίο γκολ της League Phase! (vid)

Σημαντική διάκριση για τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ καθώς το υπέροχο γκολ που πέτυχε στη Σαμψούντα στο ματς με την Σαμσουνσπόρ αναδείχτηκε κορυφαίο ολόκληρης της League Phase του UEFA Conference League!

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος θυμίζουμε είχε ισοφαρίσει για την Ένωση με ένα φανταστικό χτύπημα φάουλ όπου έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας, πριν ο Κοϊτά υπογράψει την ανατροπή με ένα εξίσου υπέροχο τέρμα. Το φάουλ του Μαρίν πάντως ήταν εκείνο που κυριάρχησε στις προτιμήσεις και αναδείχτηκε καλύτερο γκολ της διοργάνωσης στο στάδιο της League Phase. Δεύτερο καλύτερο γκολ αναδείχτηκε αυτό του Φλοριάν Λεζούν στο Ράγιο-Ντρίτα και την τρίτη θέση πήρε το τέρμα του Κριστιάντους Ούτσε της Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Κουόπιο.

Δείτε το top-10 με τα κορυφαία γκολ της League Phase του UEFA Conference League, με το άπιαστο φάουλ του Ραζβάν Μαρίν να ξεχωρίζει στην πρώτη θέση: