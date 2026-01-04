Λαμπρόπουλος: «Μας μένει η πικρία γιατί θέλαμε το τρόπαιο»

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μετά το τέλος του τελικού του Super Cup, τόνισε ότι μένει μια πικρία στους παίκτες των Κρητικών, αφού ήθελαν να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήμασταν ανταγωνιστικοί, είχαμε καλές ευκαιρίες, όμως δεν τις κάναμε γκολ. Ο Ολυμπιακός νομίζω απείλησε κυρίως με στατικές φάσεις και μακρινά σουτ. Είμαστε ανταγωνιστικοί, δουλεύουμε σωστά, μας μένει η πικρία στο τέλος όμως γιατί θέλαμε τον τίτλο.

Επόμενος στόχος είναι την Τετάρτη, θέλουμε να ξαναπάμε στον τελικό του Κυπέλλου και να ζήσουμε ότι ζήσαμε πέρυσι. Θέλουμε να φέρουμε ξανά τον κόσμο κοντά μας και πιστεύω ότι με τέτοιες εμφανίσεις θα το καταφέρουμε.

Ότι και να πούμε είναι ένα τρόπαιο. Ήμασταν εκεί το ζήσαμε, στον προηγούμενο τελικό δεν το ζήσαμε τόσο. Θέλαμε να παίξουμε καλά στην έδρα μας. Στο παιχνίδι, δυστυχώς ήρθε το πέναλτι, στη συνέχεια χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 και μετά ανοιχτήκαμε.

Αν γινόταν γρήγορα το 1-1 θα ήταν αλλιώς το ματς. Είμαστε απογοητευμένοι δεν ξεκινήσαμε καλά τη φετινή χρονιά και θέλουμε να το αλλάξουμε. Έχει αλλάξει νοοτροπία η ομάδα. Θα ξαναφέρουμε δίπλα τον κόσμο μας».