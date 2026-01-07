Live: ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

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Παγκρήτιο στάδιο / Cosmote Sport 1HD
Play off / Μονός αγώνας νοκ άουτ
Play off / Μονός αγώνας νοκ άουτ
ΟΦΗ
2 0
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητης
- Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
- VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
- AVAR: Κουκουλάς Παναγιώτης (Λέσβου)
Βοηθοι
- Στεφάνης Γεώργιος (Καρδίτσας)
- Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
- Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Σκορερς
- 36' Γκονζάλες
- 58' Ισέκα (πέν.)
Κιτρινες καρτες
- 22' Καραχάλιος
- 67' Λαμπρόπουλος
Κιτρινες καρτες
- 33' Καλτσάς
- 57' Φερνάντες
Κοκκινες καρτες
- 40' Γιαμπλόνσκι