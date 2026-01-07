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Παγκρήτιο στάδιο / Cosmote Sport 1HD
Play off / Μονός αγώνας νοκ άουτ
ΟΦΗ
ΟΦΗ
2 0
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Αστέρας Τρίπολης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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Διαιτητης
  • Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
  • VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)
  • AVAR: Κουκουλάς Παναγιώτης (Λέσβου)
Βοηθοι
  • Στεφάνης Γεώργιος (Καρδίτσας)
  • Βαλιώτης Θωμάς (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Σκορερς
  • 36' Γκονζάλες
  • 58' Ισέκα (πέν.)
Κιτρινες καρτες
  • 22' Καραχάλιος
  • 67' Λαμπρόπουλος
Κιτρινες καρτες
  • 33' Καλτσάς
  • 57' Φερνάντες
Κοκκινες καρτες
  • 40' Γιαμπλόνσκι

Live: ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

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