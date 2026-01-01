Άρης: Πρωτοχρονιά στο γήπεδο - Μέρος της προπόνησης ο Δώνης

Οι παίκτες του Άρη βρέθηκαν πρωτοχρονιάτικα στο γήπεδο, με τον Τάσο Δώνη να ακολουθεί μέρος της προπόνησης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Πρώτη προπόνηση για τη νέα χρονιά το μεσημέρι για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η προπόνηση της Πρωτοχρονιάς έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο (ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια διατήρησης μπάλας και παιχνίδια σε μικρό χώρο).

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Τίνο Καντεβέρε συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ο Τάσος Δώνης ακολούθησε μέρος της προπόνησης, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές (Νοά Σούντμπεργκ και Χαμζά Μεντίλ) συνέχισαν -και σήμερα- τα προγράμματά τους.

Αύριο, Παρασκευή η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του αγώνα Κυπέλλου της ερχόμενης Τρίτης με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (06/01, 15:00).