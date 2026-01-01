Βαρύς αποκλεισμός για τον Λέο Ζαμπά: Τέσσερα χρόνια εκτός γηπέδων λόγω ντόπινγκ

Σοβαρό πλήγμα στην καριέρα του Λέο Ζαμπά αποτελεί η απόφαση για τετραετή αποκλεισμό του από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα, λόγω παραβίασης των κανονισμών περί ντόπινγκ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ βλέπει το μέλλον του στο άθλημα να μπαίνει σε βαθιά αβεβαιότητα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, που αγωνιζόταν στη Σάο Μπερνάρντο, βρίσκεται εκτός δράσης από τις αρχές του έτους, όταν σε έλεγχο ντόπινγκ προέκυψε θετικό δείγμα. Από τότε, η υπόθεσή του ακολούθησε μια αρνητική πορεία, παρά τις προσπάθειές του να ανατρέψει την αρχική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βραζιλιάνικης «Globo», το Αθλητικό Αντι-Ντόπινγκ Δικαστήριο επικύρωσε ποινή αποκλεισμού διάρκειας τεσσάρων ετών, η οποία θα έχει ισχύ έως τις 16 Μαρτίου 2029. Αυτό σημαίνει πως ο Ζαμπά δεν θα μπορεί να αγωνιστεί επαγγελματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο τότε 27χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε θετικός σε νορανδροστερόνη και νορετιοχολανολόνη, ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των αναβολικών στεροειδών. Το δείγμα προήλθε από έλεγχο μετά τον αγώνα της ομάδας του με την Κορίνθιανς, στις 9 Φεβρουαρίου.

Αρχικά, του είχε επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδρασή του μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά, η τελική απόφαση δεν διαφοροποιήθηκε.

Όπως σημειώνουν τα βραζιλιάνικα μέσα, ο Ζαμπά διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να προσφύγει σε έφεση, είτε με στόχο την πλήρη ανατροπή της απόφασης είτε τη μείωση της ποινής, αν και το έργο του μόνο εύκολο δεν προμηνύεται.