Αρτέτα: «Τεράστια η επίδραση της επιστροφής των Γκάμπριελ»

Ιδιαίτερη έμφαση στην επιστροφή από τραυματισμό των Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και Γκάμπριελ Ζεσούς έδωσε ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, μετά την επιβλητική νίκη με 4-1 επί της Άστον Βίλα, σε ένα αποτέλεσμα με ξεκάθαρη σημασία στη μάχη του τίτλου.

Οι «κανονιέρηδες» όχι μόνο αύξησαν τη διαφορά τους από τη Μάντσεστερ Σίτι στους πέντε βαθμούς, αλλά έβαλαν τέλος και στο νικηφόρο σερί 11 αγώνων της Βίλα, η οποία μάλιστα είχε επικρατήσει δραματικά της Άρσεναλ στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Ο Μαγκαλιάες, που επέστρεψε πρόσφατα στη δράση, άνοιξε το σκορ από εκτέλεση κόρνερ, εκμεταλλευόμενος την αστάθεια του Εμιλιάνο Μαρτίνες, φτάνοντας τα 17 γκολ από στημένες φάσεις στο πρωτάθλημα.

«Επέστρεψε σε έξι εβδομάδες από έναν τραυματισμό που πιθανότατα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Έπαιξε απέναντι σε μια ομάδα εξαιρετικά δύσκολη στο μαρκάρισμα και επηρέασε το παιχνίδι με απίστευτο τρόπο, τόσο αμυντικά όσο και μέσα στην αντίπαλη περιοχή», δήλωσε ο Αρτέτα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του Βραζιλιάνου στόπερ.

Αντίστοιχα, θετικό αντίκτυπο είχε και η επιστροφή του Ζεσούς, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά μετά από σχεδόν έναν χρόνο απουσίας λόγω ρήξης χιαστού και σκόραρε με εξαιρετικό σουτ λίγο μετά την είσοδό του ως αλλαγή. «Επιστρέφει μετά από τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς γκολ και σκοράρει ένα υπέροχο τέρμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Παρά τη μεγάλη νίκη, ο Αρτέτα δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την κατάσταση του Ντέκλαν Ράις, ο οποίος έμεινε εκτός με πρόβλημα στο γόνατο, έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της Premier League έως τώρα. «Το πρήξιμο πρέπει να υποχωρήσει για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά. Βελτιώνεται, αλλά θα δούμε τις επόμενες ημέρες», ανέφερε.