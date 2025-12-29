Αστέρας Aktor: Κλείνει Αβεντισιάν για την ομάδα Β

Ο Αστέρας Aktor είναι κοντά στην απόκτηση του Αβεντίς Αβεντισιάν.

Στοχευμένα σχεδιάζει ο Αστέρας Aktor να κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι, ψάχνοντας κυρίως έναν μεσοεπιθετικό, ωστόσο πάντα αναζητά παίκτες με προοπτική. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται ο Αβεντίς Αβεντισιάν, ο 22χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος αναμένεται δοκιμαστεί αρχικά στη δεύτερη ομάδα.

Ο Ελληνοαρμένιος άσος έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, παίζοντας στην Κ19 και την ομάδα Β. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ολλανδά και την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, την κροατική Γιαρούν και την αρμένικη Γουέστ Αρμένια. Στην τελευταία έπαιξε την περασμένη σεζόν καταγράφοντας 23 συμμετοχές.

Είναι δυναμικό μπακ, έχοντας και καλή σέντρα. Εχει υπάρξει διεθνής τόσο με τις μικρές εθνικές της Ελλάδας όσο και της Αρμενίας, ενώ το 2022 κλήθηκε και στην Εθνική ανδρών της Αρμενίας.

Εάν αποκτηθεί, θα υπάρξει κινητικότητα στο ρόστερ του Αστέρα Β, καθώς υπάρχουν ήδη δύο αριστεροί μπακ, ο Τερεζίου και ο Ρουμελιώτης. Έτσι, με την άφιξη Αβεντισιάν, δεν αποκλείεται ο πρώτος να πάρει… προαγωγή στην πρώτη ομάδα, καθώς αρέσει στον Κρις Κόουλμαν.

