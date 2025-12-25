Κουτσομπολιά ή το ειδύλλιο της χρονιάς;

Τα social media έχουν πάρει φωτιά τις τελευταίες ώρες για την πιθανή σχέση του Κρίστιαν Πούλισικ με την πληθωρική ηθοποιό Σίντνεϊ Σουίνι.

Το γκολ της χρονιάς φέρεται να έχει βάλει ο Κρίστιαν Πούλισικ, αφού σύμφωνα με διάφορα σκανδαλοθηρικά Μέσα ζει ένα ειδύλλιο στο πλευρό της πληθωρικής αμερικανίδας ηθοποιού Σίντνεϊ Σουίνι!

Η φημολογία ξεκίνησε από έναν λογαριασμό στο Instagram (DNA Bomber) και εξαπλώθηκε με την μορφή χιονοστοιβάδας, δίχως ακόμα να υπάρχει κάποια επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση.

Ο άσος της Μίλαν βρισκόταν σε σχέση από το καλοκαίρι του 2024 με την παίκτρια του γκολφ Αλέξα Μέλτον, ωστόσο η τελευταία τους κοινή φωτογραφία ήταν τον περασμένο Ιούνιο.

Την ίδια στιγμή, η Σουίνι μετά τον χωρισμό της με τον Τζόναθαν Νταβίνο, ήταν -τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο- σε σχέση με τον επιχειρηματία Σκούτερ Μπράουν.

Μία σχέση, που αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει το νέο καυτό ζευγάρι στον χώρο του θεάματος...