Σαν δύο σταγόνες νερό! Οι αριθμοί του Παναθηναϊκού πριν και μετά τον Μπενίτεθ (πίνακες)

Η αποτύπωση των αριθμών στα ματς της Super League μοιάζει σαν να μην έχει αλλάξει ο προπονητής...

Όταν αλλάζει προπονητή μια ομάδα, προφανώς περιμένεις να αλλάξουν οι αριθμοί της. Να αποτυπώνονται, δηλαδή, και αριθμητικά τα νέα πράγματα που προσπαθεί να βάλει στην ομάδα ο καινούργιος σε σχέση με τον παλιό (ή, στην περίπτωσή μας, τους παλιούς). Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, το πράγμα κινείται εντελώς ανάποδα. Κι αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα.

Την ώρα που ξεκινούσαμε να φτιάχνουμε τους πίνακες που συνοδεύουν το κείμενο, ειλικρινά περιμέναμε να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις αξιόλογες στους αριθμούς που κατέγραψε ο Παναθηναϊκός στους πρώτους 14 αγώνες του στη Super League. Αν αθροίσουμε, όμως, τους αριθμούς που επιχειρούν να αποτυπώσουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είτε με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, είτε πριν απ’ αυτόν (με Ρουί Βιτόρια και Χρήστο Κόντη στο τιμόνι) θα βρούμε τόσο όμοιους μέσους όρους, που είναι σα να μην έγινε αλλαγή προπονητή!

Με λίγα λόγια, τα ίδια που έπαιζε ο Παναθηναϊκός πριν την έλευση του Ισπανού, τα ίδια και τώρα. Τα ίδια σουτ κάνει ανά αγώνα (μάλιστα με εξαιρετική ομοιότητα σε προσπάθειες εντός κι εκτός περιοχής, καθώς και κεφαλιές), τα ίδια φάουλ, κόρνερ, κλεψίματα, αποκρούσεις… Η μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφεται είναι στα λάθη, επί Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός κάνει τέσσερα περισσότερα ανά ματς, αλλά αυτό «δικαιολογείται» από τους αντιπάλους που είχε απέναντί του και την πίεση που του άσκησαν.

Ρίξτε μια ματιά στον πίνακα:

ΜΠΕΝΙΤΕΘ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΙΤΟΡΙΑ/ΚΟΝΤΗΣ 13 (1,62) ΓΚΟΛ 8(1,33) 8 (1,00) ΑΣΙΣΤ 5(0,83) 92 (11,50) ΤΕΛΙΚΕΣ 78(13,00) 46 (5,75) ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ 37(6,17) 32 (4,00) ΣΟΥΤ ΕΚΤΟΣ 29(4,83) 14 (1,75) ΚΕΦΑΛΙΕΣ 12(2,00) 21 (2,62) ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 10(1,67) 93 (11,62) ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 61(10,17) 153 (19,12) ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ 102(17,00) 20 (15,00) ΦΑΟΥΛ 97(16,17) 19 (2,37) ΟΦΣΑΪΝΤ 18(3,00) 41 (5,12) ΚΟΡΝΕΡ 27(4,50) 255 (31,87) ΛΑΘΗ 167(27,83) 72(9,0)/211(26,4) 34,1% ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 57(9,5)/151(25,2) 37,7% 1 (0,12) ΔΟΚΑΡΙΑ 2 (0,33) 22 (2,75) ΚΙΤΡΙΝΕΣ 14(2,33) 1 (0,12) ΚΟΚΚΙΝΕΣ 0 (0) 4 (0,5) ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 1 (0,17)

Εκτός, όμως, από τον πίνακα του Παναθηναϊκού, ετοιμάσαμε και τον πίνακα των αντιπάλων του. Ποια νούμερα είχαν οι αντίπαλοι των «πρασίνων» σ’ αυτούς τους 14 αγώνες, έξι με Βιτόρια/Κόντη και οκτώ με Μπενίτεθ; Μια απλή ματιά στον πίνακα που ακολουθεί θα σας πείσει ότι οι διαφορές είναι εξίσου ανεπαίσθητες. Και πάλι τα λάθη των αντιπάλων είναι περισσότερα στην εποχή του Μπενίτεθ, όπως κάνει και η ομάδα του.

ΜΠΕΝΙΤΕΘ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΒΙΤΟΡΙΑ/ΚΟΝΤΗΣ 10 (1,25) ΓΚΟΛ 7 (1,17) 4 (0,5) ΑΣΙΣΤ 5 (0,83) 66 (8,25) ΤΕΛΙΚΕΣ 49 (8,17) 34 (4,25) ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ 28 (4,67) 22 (2,75) ΣΟΥΤ ΕΚΤΟΣ 17 (2,83) 10 (1,25) ΚΕΦΑΛΙΕΣ 4 (0,67) 23 (2,87) ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 18 (3,00) 160 (20,00) ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 125 (20,83) 136 (17,00) ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ 93 (15,50) 120 (15,00) ΦΑΟΥΛ 95 (15,83) 13 (1,62) ΟΦΣΑΪΝΤ 10 (1,67) 28 (3,50) ΚΟΡΝΕΡ 16 (2,67) 287 (35,87) ΛΑΘΗ 175 (29,17) 49(6,1)/133(16,6) 36,8% ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 33(5,5)/80(13,3) 41,2% 1 (0,12) ΔΟΚΑΡΙΑ 0 (0) 28 (3,50) ΚΙΤΡΙΝΕΣ 14 (2,33) 1 (0,12) ΚΟΚΚΙΝΕΣ 0 (0) 4 (0,5) ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 1 (0,17)

Υπάρχει εξήγηση σ’ αυτή την ομοιότητα; Η πιο απλή είναι και η πιο αληθινή: Δεν είναι θέμα φιλοσοφίας του προπονητή, αλλά χαρακτηριστικών των παικτών. Οι όποιες παρεμβάσεις του Ισπανού μπορεί να γίνουν πιο ορατές όταν θα έχει επιλέξει και τους παίκτες για να τις εφαρμόσουν.