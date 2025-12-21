Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Δεν είχαν τον… Νους τους - Μπροστά στο σκορ ο ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΚ (vid) 21-12-2025 21:15 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 3ο λεπτό ο ΟΦΗ έπιασε στον ύπνο την ΑΕΚ και άνοιξε το σκορ. Ο Νους προχώρησε από δεξιά, την κατάλληλη στιγμή έβγαλε τη σέντρα και ο Σαλσέδο σημείωσε το 0-1. Το 0-1 του ΟΦΗ Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Φουλ επίθεση στη ΝΔ: Οι 2 γυναίκες υποψήφιες με το κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθούν instanews.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Δεν είχαν τον… Νους τους - Μπροστά στο σκορ ο ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΚ (vid) SHARE