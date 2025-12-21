Δεν είχαν τον… Νους τους - Μπροστά στο σκορ ο ΟΦΗ κόντρα στην ΑΕΚ (vid)

Στο 3ο λεπτό ο ΟΦΗ έπιασε στον ύπνο την ΑΕΚ και άνοιξε το σκορ. Ο Νους προχώρησε από δεξιά, την κατάλληλη στιγμή έβγαλε τη σέντρα και ο Σαλσέδο σημείωσε το 0-1.

Το 0-1 του ΟΦΗ