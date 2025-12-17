Το κάλεσμα των παικτών της ΑΕΚ στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Κυριακής (vid)

Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 21/12, πριν από το τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena, καθώς η ΠΑΕ ΑΕΚ πραγματοποιεί την Χριστουγεννιάτικη γιορτή της, με τους ποδοσφαιριστές να απευθύνουν το δικό τους κάλεσμα.

Θωμάς Στρακόσα, Σταύρος Πήλιος και Δημήτρης Καλοσκάμης καλούν τον κόσμο να δώσει το παρών σε μι γιορτή που θα έχει μουσικές νότες με Stavento, Daphne Lawrence αλλά και πλούσιο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς όπως τονίζεται έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

H ΑΕΚ και ο κόσμος της υποδέχονται τα Χριστούγεννα με μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, πριν από το τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena.

H Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου (Πλατεία Αετού) θα αρχίσει στις 16.00 με πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους.

STAVENTO & DAPHNE LAWRENCE θα μας ξεσηκώσουν με μια μοναδική συναυλία!

Οι Polis Ensemble και η Παιδική Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑ θα δώσουν επίσης το δικό τους χρώμα στην γιορτή.

Η εκδήλωση θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Από τις 19.00 και μέχρι λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, το πάρτι θα συνεχιστεί με τις μουσικές επιλογές του DJ Σάββα Πούμπουρα, που θα είναι και ο παρουσιαστής της βραδιάς.

Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα, είναι μαζί με την ΑΕΚ!

Σας περιμένουμε!