ΜΜΕ Ρωσίας: «Ξεκάθαρο φαβορί για Τσάλοβ η ΤΣΣΚΑ, χρειάζεται άμεσα επιθετικό και η Ζενίτ»

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του μάνατζερ του Φιόντορ Τσάλοβ, τα ΜΜΕ της χώρας βάζουν στο... προσκήνιο τόσο την ΤΣΣΚΑ όσο και τη Ζενίτ στην απόκτηση του Ρώσου επιθετικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sovetsky Sport, το μικρό πέρασμα του Τσάλοβ στον ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί, ετοιμάζοντας την επιστροφή του στην πατρίδα το προσεχές διάστημα.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Φέντορ να επιστρέψει στην ρωσική λίγκα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σοβαροί διεκδικητές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σημερινό (16/12) δημοσίευμα.

Οι Ρώσοι χαρακτηρίζουν φαβορί για την απόκτησή του την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς η προοπτική της Ευρώπης φαίνεται πως απομακρύνεται, ενώ στο «κόλπο» βάζουν και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, κυρίως λόγω της αυστηροποίησης του ορίου ξένων στη Ρωσία.

Η ομάδα της πρωτεύουσας, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά ο Φιόντορ Τσάλοβ έχει το προβάδισμα, κάτι που είχε επισημάνει και ο ο γενικός διευθυντής της ΤΣΣΚΑ, Ρόμαν Μπαμπάεφ, που είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του παίκτη.

Στο κάδρο παραμένει και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, tη οποία είχε προσεγγίσει τον Τσάλοβ τον Φεβρουάριο του 2024, καταθέτοντάς του πρόταση με ετήσιες αποδοχές που άγγιζαν τα 3.500.000 ευρώ. Τότε, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε αρνηθεί, πλέον όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Η ομάδα του Σεργκέι Σεμάκ ψάχνει λύση για την κορυφή της επίθεσης, με τον Ρώσο φορ να αποτελεί μία -καλή για αυτούς- προοπτική.