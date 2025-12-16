Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 15ης αγωνιστικής:
A OMIΛΟΣ:
KABAΛΑ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» 21/12/25 15:00 SPORTAL
ΠΑΟΚ Β - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ 21/12/25 15:00 SPORTAL
ASTERAS Β AKTOR - ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΓΗΠΕΔΟ Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 22/12/25 14:00 ATHLETIKO.GR
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ 20/12/25 15:00 SPORTAL
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ 20/12/25 15:00 SPORTAL
Β ΟΜΙΛΟΣ:
ΜΑΡΚΟ - ΧΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 21/12/25 14:00 ΑCTION 24
ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 21/12/25 15:00 SPORTAL
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β, ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ 21/12/25 15:00 SPORTAL
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 21/12/25 15:00 SPORTAL
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ATHENS KALLITHEA, ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20/12/25 14:00 ΑCTION 24
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών ( ΔΕΑΒ ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ 53/2025)