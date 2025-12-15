Βασικό αριστερό εξτρέμ ακόμα κι εάν αγοράσει τον Ζαρουρί

Για τον Μαροκινό προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς, αλλά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κάτι πιο ποιοτικό και σταθερό

Η πρώτη εικόνα του δεν ήταν ενθαρρυντική και εύλογα γεννήθηκαν ερωτήματα για την επιλογή του Παναθηναϊκού να τον αποκτήσει ως δανεικό από τη Λανς. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, ο Ανάς Ζαρουρί άρχισε να δείχνει στοιχεία που δικαιολογούν την παρουσία του στο ρόστερ.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με υψηλή τεχνική κατάρτιση, πάνω από τον μέσο όρο, και τη δυνατότητα να καλύψει ολόκληρη την πλευρά, κάτι που έχει φανεί σε σχήματα με τριάδα στην άμυνα. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: μπορεί ο Ζαρουρί να αποτελέσει τη σταθερή λύση που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός;